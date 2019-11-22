Почему возникает остеопороз: ученые сообщили механизм износа кости

Наблюдая за особенностями внутренней структуры кости, ученые проследили, как и почему кости становятся хрупкими.

Ученые из Корнелльского университета анализировали рентгеновские снимки. Плотность кости является ключевым фактором прочности ткани, а теперь ученые обнаружили, что именно защищает кость от износа.

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Остеопороз – что это? Остеопороз — системное заболевание скелета, которое характеризуется уменьшением массы кости в единице объема и нарушением микроархитектуры костной ткани, что приводит к повышению хрупкости костей и высокому риску их переломов.

Главная причина остеопороза

Архитектура костной ткани состоит из вертикальных пластинчатых структур, которые определяют ее прочность при перегрузке.

Теперь ученые сообщили о наличии горизонтальных стержневых структур, которые ранее не связывали с прочностью костей.

Анализ образца кости доказал, что именно горизонтальные структуры имеют решающее значение для прочности кости.

Ученые назвали новый фактор развития остеопороза

Если перегрузить кость однократно, нагрузка приходится на вертикальные "распорки", однако циклическая или длительная перегрузка компенсируется именно горизонтальными структурами, резюмируют авторы исследования.

С возрастом человек лишается именно горизонтальных структур, что увеличивает вероятность перелома от циклических нагрузок.

Ученые смоделировали костную ткань из полимера, варьируя толщину "распорок". И это сделало материал в 100 раз прочнее.