Почему возникает повышенная потливость

Потоотделение — это естественная функция организма. Все люди потеют, когда жарко или во время занятия спортом. Но бывают и патологические случаи, которые нужно лечить.

Для начала нужно обратиться к дерматологу, чтобы разобраться в причинах и понять тип гипергидроза (повышенной потливости), сообщает "Клуб доказательной медицины".

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Подготовьтесь к консультации и ответьте для себя на вопрос:

Есть ли у ваших родственников случаи гипергидроза? Потеете ли вы во сне? Когда вы впервые стали замечать усиленную потливость? Мешает ли потливость вашей обычной жизни? Как часто вы усиленно потеете? Что способствует повышению потливости?

Заведите "дневник потливости". Возможно, это поможет вам заметить и впоследствии избегать ситуаций, которые способствуют приступу потливости.

Потливость вызывают некоторые продукты или напитки:

глютамат натрия,

кофеин (шоколад, кофе, чай),

острый соус,

специи (карри),

алкоголь.

Постоянно влажные ноги – это повышенный риск инфекций и появления неприятного запаха:

Носите сандалии (по возможности);

Выбирайте обувь из натуральной кожи;

Снимайте обувь, как только это становится возможным;

Не носите обувь два дня подряд – дайте ей возможность хорошо просохнуть;

Носите носки, которые отводят влагу от ног (не хлопок, а специальная ткань, чаще продаются в спортивных магазинах)

Меняйте носки чаще, не надевайте грязные.

Видов лечения очень много – начиная от местных антиперспирантов, заканчивая хирургическим вмешательством.

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