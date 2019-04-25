Почему возникает повышенная потливость
Потоотделение — это естественная функция организма. Все люди потеют, когда жарко или во время занятия спортом. Но бывают и патологические случаи, которые нужно лечить.
Для начала нужно обратиться к дерматологу, чтобы разобраться в причинах и понять тип гипергидроза (повышенной потливости), сообщает "Клуб доказательной медицины".
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Подготовьтесь к консультации и ответьте для себя на вопрос:
- Есть ли у ваших родственников случаи гипергидроза?
- Потеете ли вы во сне?
- Когда вы впервые стали замечать усиленную потливость?
- Мешает ли потливость вашей обычной жизни?
- Как часто вы усиленно потеете?
- Что способствует повышению потливости?
Заведите "дневник потливости". Возможно, это поможет вам заметить и впоследствии избегать ситуаций, которые способствуют приступу потливости.
Потливость вызывают некоторые продукты или напитки:
- глютамат натрия,
- кофеин (шоколад, кофе, чай),
- острый соус,
- специи (карри),
- алкоголь.
Постоянно влажные ноги – это повышенный риск инфекций и появления неприятного запаха:
- Носите сандалии (по возможности);
- Выбирайте обувь из натуральной кожи;
- Снимайте обувь, как только это становится возможным;
- Не носите обувь два дня подряд – дайте ей возможность хорошо просохнуть;
- Носите носки, которые отводят влагу от ног (не хлопок, а специальная ткань, чаще продаются в спортивных магазинах)
- Меняйте носки чаще, не надевайте грязные.
- Видов лечения очень много – начиная от местных антиперспирантов, заканчивая хирургическим вмешательством.
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