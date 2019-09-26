Почему возникает раздражительность во время голода

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Почему возникает злость из-за голода
Почему возникает злость из-за голода / pixabay.com

Некоторые начинают злиться на голодный желудок. В некоторой степени это можно оправдать. Самое простое объяснение – это падение уровня глюкозы в крови.

"Низкий сахар" активирует так называемые контринсулярные гормоны: кортизол и адреналин. Если инсулин загоняет глюкозу из крови в клетки, то кортизол с адреналином наоборот повышают ее уровень в крови, рассказал терапевт Георгий Сапего.

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Кортизол называют гормоном стресса. У некоторых людей он вызывает агрессию. Адреналин запускает реакцию "бей или беги". Оба гормона могут выводить людей из равновесия. Кроме того, сам по себе низкий уровень глюкозы в крови плохо влияет на мозг. Некоторые внутренние тормозные механизмы могут отказывать, и в голодном человеке просыпается зверь.

Также бывают проблемы с надпочечниками, печенью или диабетом, когда организм и рад бы выделить контринсулярные гормоны, но не может. Тогда просто падает сахар в крови, и мозг "отключается".

Краще їсти менше солодкого, тому що вони викликають різкі перепади глюкози
Лучше есть меньше сладкого, потому что оно вызывает резкие перепады глюкозы

Всем людям с такими проблемами лучше придерживаться универсальных правил:

  1. Ешьте несколько раз в день понемногу.
  2. Избегайте сладких перекусов. Они дают резкие перепады уровня глюкозы в крови.
  3. Регулярно делайте физические упражнения. Тренировки помогают привыкнуть к перепадам уровня сахара и гормонов. Развитые мышцы сами по себе помогают справляться с низким уровнем глюкозы в крови.
  4. Высыпайтесь. Это помогает держать мозг здоровым.
  5. Не допускайте обезвоживания.

Стоит помнить, что также у людей бывает просто плохой характер. Тогда они при любом уровне сахара в крови вредничают и портят окружающим настроение. На них лучше не обращать внимания.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Психология Здоровое питание
Источник: Здоровье 24
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