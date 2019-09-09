Почему возникает сексуальная тревога и чем она грозит

Очень сложно получить удовольствие в постели, когда постоянно в мыслях то, насколько вы хороши. Когда мозг слишком напряжен, чтобы сосредоточиться на сексе, вашему телу будет сложно расслабиться.

Врач Лилия Сарахман отметила, что это может плохо повлиять на сексуальную жизнь.

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Возможные причины сексуальной тревоги:

страх, что не так хорош/-а в постели, как хотелось бы;

беспокойство о том, удовлетворяете ли своего партнера сексуально;

беспокойство по поводу невозможности испытать оргазм;

проблемы в ваших отношениях;

плохая физическая форма (лишний вес, не нравится форма груди, ягодиц, размеры члена и т.д.);

беспокойство по поводу эякуляции (слишком рано или слишком долго, чтобы достичь оргазма);

сексуальный травматический опыт в прошлом (возможно сексуальное насилие).

Все эти беспокойства и страхи могут привести к выбросу гормонов стресса (адреналина, норадреналина). Одним из эффектов гормонов является сужение кровеносных сосудов.

Когда в пенис течет меньше крови – эрекция становится сложнее. Поэтому, даже те мужчины, у которых обычно нет проблем с нарушением, могут и вовсе не иметь эрекции, когда возникает сексуальное беспокойство или тревога.

У женщин это может проявляться недостаточным количеством смазки во влагалище, что приведет к дискомфорту во время секса.

Сексуальная тревога приводит к замкнутому кругу. Вы можете так беспокоиться о сексе, что не сможете им полноценно заниматься. А это приведет к еще большему беспокойство по поводу сексуальной активности. И все повторяется по кругу.



Из-за сексуальной тревоги секс не будет приносить большого удовольствия

Что делать в таких ситуациях

1. Полюбите свое тело. Помните: идеальных людей нет.

2. Будьте открытыми с вашим партнером, говорите о ваших беспокойствах. Когда вы пытаетесь найти решение вместе, можете еще больше сблизиться и улучшить свои сексуальные отношения.

3. Сделайте своему партнеру массаж или примите теплую ванну вместе. Больше прелюдий, ласки – это поможет знать напряжение.

4. Подумайте о чем-то, что вас заводит. Включите романтическую музыку или сексуальный фильм, пока занимаетесь сексом.

5. При необходимости – обратитесь к врачу, которому доверяете, с которым комфортно, чтобы обсудить свою сексуальную жизнь. Врач должен убедиться, что состояние вашего здоровья или лекарства, которые вы принимаете, не являются причиной ваших проблем.

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