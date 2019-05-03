Почему возникает шопоголизм и как с ним бороться

В США количество лиц со страстью к покупкам оценивается в 2-8% населения. В Германии это 5%. Хоть большая часть проблем с долгами отмечается у наименее обеспеченных и малообразованных людей, в высших сегментах общества "магазинное бешенство" тоже может приводить к финансовым драмам.

С 2002 по 2006 годы количество поручений банкам о денежных переводах выросло с 800 тысяч до 2,3 миллионов, 11% из которых приходятся на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

Читайте также: Помогает ли "кодирование" лечить алкоголизм

Роль перехода от весьма реальных и ощутимых денег на виртуальные финансы сильно недооценивается. Как показывают научные исследования, долг, взятый наличными, конкретнее для человека и больше способствует повышению производительности его труда, чем цифры, переведенные на его банковский счет.

Что нужно делать?

Обучать детей финансовой грамотности. Принять постулат: деньги – это эмоции. На них можно купить себе идентичность, или подчеркнуть ее. Деньги служат утешением, когда в жизни отсутствует смысл.



Покупки не могут сделать человека счастливым

Почему люди покупают?

Шопинг – это побег от своих обязанностей, покупая какие-то "особенные" вещи, вы расставляете акценты в себе, укрепляете их в своей идентичности. Превращение невинного похода по магазинам в неуправляемую страсть к покупкам связана с активацией в головном мозге зоны "центра вознаграждения".

Как и любая другая зависимость, страсть к покупкам начинается с "развлечения", которое в какой-то момент превращается в необходимость и позволяет достичь определенного уровня влечения, без которого уже не можешь существовать.

Какие же решения предлагают западные специалисты: Если ваш ребенок уже работает и живет дома с родителями, дайте ему возможность оплачивать свою часть коммунальных расходов. Он должен усвоить, что для повседневной жизни нужны деньги. Деньги нужны не только на развлечения и компьютерные штучки. Вода и жилье тоже стоят денег.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.