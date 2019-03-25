Почему возникает синдром внезапной смерти

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Почему возникает синдром внезапной смерти
Почему возникает синдром внезапной смерти / womenshealthmag.com

Американские исследователи считают, что внезапная смерть возникает из-за неспособности человека проснуться при высоких уровнях углекислого газа в крови.

Ученые Университета Айовы считают, что именно это может быть причиной синдрома внезапной детской смерти и синдрома внезапной смерти при эпилепсии, пишет MedicalXpress.

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Синдром внезапной смерти ребенка – что это?
Это неожиданная ненасильна смерть ребенка грудного возраста, при которой отсутствуют адекватные для объяснения причины смерти, данные анамнеза и патологоанатомического исследования.

Исследователи считают, что человек просыпается обычно, когда его дыхательные пути перекрыты во время сна, например, под одеялом. Но из-за неправильной работы рецепторов серотонина в среднем мозге это может препятствовать рефлексу.

Ученые ознакомились с результатами вскрытий от синдромов внезапной смерти. Они показали, что в мозге наблюдаются нарушения в серотониновой системе.

Специалисты считают, что существует пока неизвестный путь, благодаря которому серотониновые рецепторы нейронов, участвующих в дыхании, реагируют на повышение углекислого газа в крови.

 
Серотонин – что это?
Это один из нейромедиаторов, обеспечивающих взаимодействие нервных клеток. Он регулирует многие физиологические процессы в организме, в частности, пищеварение, возбуждение, возникновение чувства радости и удовольствия.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье
Источник: 24 Канал
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