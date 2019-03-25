Почему возникает синдром внезапной смерти
Американские исследователи считают, что внезапная смерть возникает из-за неспособности человека проснуться при высоких уровнях углекислого газа в крови.
Ученые Университета Айовы считают, что именно это может быть причиной синдрома внезапной детской смерти и синдрома внезапной смерти при эпилепсии, пишет MedicalXpress.
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Исследователи считают, что человек просыпается обычно, когда его дыхательные пути перекрыты во время сна, например, под одеялом. Но из-за неправильной работы рецепторов серотонина в среднем мозге это может препятствовать рефлексу.
Ученые ознакомились с результатами вскрытий от синдромов внезапной смерти. Они показали, что в мозге наблюдаются нарушения в серотониновой системе.
Специалисты считают, что существует пока неизвестный путь, благодаря которому серотониновые рецепторы нейронов, участвующих в дыхании, реагируют на повышение углекислого газа в крови.
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