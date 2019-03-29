Почему возникает заложенность носа: 8 причин

Заложенность носа – это не самостоятельная болезнь. Обычно это является признаком других заболеваний. Заложенный нос создает ощущение дискомфорта и мешает дышать.

ЛОР-врач Мария Евдокимова рассказала, из-за каких болезни может возникать заложенность носа.

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1. Аденоиды

Одна из самых частых причин – увеличенные аденоиды. Это самая частая причина заложенности носа у детей.

2. Посторонние предметы в носу

Чаще всего это возникает у маленьких детей. При этом заложенность носа обычно односторонняя, с одной ноздри есть выделения. Если инородное тело находится там длительное время, то возникает неприятный запах.

3. Искривление носовой перегородки

Искривление носа может быть не только после травмы. Перегородка носа, особенно хрящевой ее части, может легко искривляться даже просто на фоне длительной заложенности носа. Лечение – хирургическое, но не всегда нужна операция.



иЗаложенность может возникать из-за искаженной носовой перегородку

4. Атрофический ринит

При этом слизистая становится тонкой, в носу постоянно образуются пробки, трещины, ранки. Врач отмечает: ранки плохо заживают, инфицируются, живут в носу в норме у большинства людей золотистым стафилококком, образуются язвы.

Лечение заключается в применении мазей с антибиотиком и солевых растворов.

5. Полипы в носу

Они чаще бывают у пациентов с астмой или аллергическим ринитом. Могут образовываться и в пазухах носа. Основное лечение – спреи с местными ГКС. Если же эффекта от лечения нет, тогда нужно обращаться к хирургу.

6. Аллергический ринит

Как сезонный, так и постоянный. При этом возникает заложенность носа, водянистые выделения из носа (иногда могут быть и желтыми, и зелеными), чихание, зуд.

Лечение – топические глюкокортикостероиды, антигистаминные препараты внутрь или местно.

7. Вазомоторный ринит

Он схож с симптомами аллергического ринита. Основные варианты лечения – топические глюкокортикостероиды и топические антигистаминные, отдельно или в комбинации.



Вазомоторный ринит может вызвать заложенность носа

8. Хронический гипертрофический ринит

При наличии этой болезни может возникать заложенность и выделения из носа. Заложенность при этом почти не облегчается после закапывания сосудосуживающих препаратов. Это связано с разрастанием тканей слизистой оболочки и костных пластин, поэтому лечение препаратами на поздних стадиях почти не действует. Иногда необходимо хирургическое вмешательство.

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