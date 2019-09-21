Почему возникает зависимость от капель против насморка и чем это опасно

Зависимость от сосудосуживающих капель в нос или медикаментозный ринит – это хроническое заболевание, при котором практические необратимые изменения в сосудах нижних носовых раковин вызваны неправильным применением сосудосуживающих капель.

Применение сосудосуживающих капель в нос более 10-15 дней приводит к изменениям слизистой носа, она уплотняется, а клеток, выделяющих слизь, становится больше, и кровеносные сосуды расширяются, рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Инна Лосева.

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Причем в ответ на применение капель они сначала сужаются, и дыхание улучшается, но когда эффект заканчивается, сосуды расширяются даже больше, чем было изначально. И с каждым днем они все шире и шире, и капель нужно все больше, но свободное дыхание все равно отсутствует.

В результате постоянного воздействия капель собственные нормальные механизмы действия на сосуды перестают работать. А потом и капли перерастают быть эффективными.



Зависимость от капель трудно вылечить

Проблема имеет большие масштабы. Медикаментозный ринит занимает 1% всех патологий ЛОР-органов, и до 12,5% всех людей имеют заболевания носа и пазух. Опросы 2010 года показали, что среди 1600 человек 64 постоянно пользуются каплями.

Кстати, "подсесть" на капли можно и за 3 дня. Есть благоприятный фактор – курение, гастроэзофагеальный рефлюкс, воздействие низких или высоких температур, гормональный дисбаланс, беременность, стресс и так далее.

Лечение медикаментозного ринита

Избавиться от зависимости от капель самостоятельно почти невозможно. Единственные лекарства с доказанной эффективностью - глюкокортикостероиды. Но даже с ними процесс лечения занимает больше месяца, и в этот период носовое дыхание будет почти полностью отсутствать.

Альтернативой может быть операция на нижних носовых раковинах. В лидерах сейчас подслизистая радиочастотная редукция.

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