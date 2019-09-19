Почему возникают ночные судороги в ногах

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Ночные судороги в ногах
Ночные судороги в ногах / pixabay.com

Судороги в ногах – это очень болезненное напряжение мышц в голенях и стопах. Они могут нарушать сон человека.

Судороги длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Чем старше люди, тем чаще у них бывают такие судороги. Этим страдают примерно половина людей старше 50 лет, рассказал терапевт Георгий Сапего.

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Почему случаются судороги в ногах?

Чаще всего причину найти не удается. К установленным причинам относят:

  1. Механическую деформацию в ногах. Это может быть плоскостопие или повреждения связок в коленях, когда суставы выворачиваются неестественным образом;
  2. Длительное пребывание в неудобной позе;
  3. Ходьба по бетонному полу;
  4. Нехватка соли при обильном потоотделении или под действием мочегонных;
  5. Физические упражнения;
  6. Хронические заболевания вроде диабета или паркинсонизма;
  7. Побочное действие лекарств;
  8. Беременность. Иногда в крови беременных женщин снижается уровень магния. Это может приводить к судорогам.

Судоми можуть виникати через незручну позу Судороги могут возникать из-за неудобной позы

Как бороться с ночными судорогами?

  • Если дома есть велотренажер, то попробуйте несколько минут перед сном покрутить педали. Этот способ подходит тем, для кого физическая нагрузка не будет большим стрессом;
  • Сделайте растяжку голеней перед сном. Встаньте лицом к стене, обопритесь на нее руками и наклонитесь вперед, чтобы голени растянулись;
  • Носите обувь с хорошей поддержкой стопы, особенно ближе к пятке. Стелька должна иметь форму, но не должна быть слишком мягкой;
  • Не подтыкает край одеяла в ногах. Это очень важно. Если будете просовывать стопы под заправленное под матрас одеяло, то стопы вытянутся пальцами вперед. Это провоцирует судороги. В положении лежа на спине пальцы ног должны быть направлены в потолок;
  • Пейте больше жидкости;
  • Ограничьте потребление алкоголя и кофеина
  • Занимайтесь спортом на свежем воздухе или в прохладном помещении. Избегайте жары.

Что делать, чтобы избежать повторения судорг?

  1. Пройдитесь немного по комнате. Потрясите голенями и стопами
  2. Лягте на спину, задрав ноги вверх;
  3. Направьте на спазмированную мышцу горячий душ и в течении пять минут посидите в горячей ванне;
  4. Можно попробовать поводить по спазмированной мышце льдом, завернутым в ткань.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Профилактика заболеваний Сон
Источник: Здоров'я 24
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