Почему возникают ночные судороги в ногах

Судороги в ногах – это очень болезненное напряжение мышц в голенях и стопах. Они могут нарушать сон человека.

Судороги длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Чем старше люди, тем чаще у них бывают такие судороги. Этим страдают примерно половина людей старше 50 лет, рассказал терапевт Георгий Сапего.

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Почему случаются судороги в ногах?

Чаще всего причину найти не удается. К установленным причинам относят:

Механическую деформацию в ногах. Это может быть плоскостопие или повреждения связок в коленях, когда суставы выворачиваются неестественным образом; Длительное пребывание в неудобной позе; Ходьба по бетонному полу; Нехватка соли при обильном потоотделении или под действием мочегонных; Физические упражнения; Хронические заболевания вроде диабета или паркинсонизма; Побочное действие лекарств; Беременность. Иногда в крови беременных женщин снижается уровень магния. Это может приводить к судорогам.

Судороги могут возникать из-за неудобной позы

Как бороться с ночными судорогами?

Если дома есть велотренажер, то попробуйте несколько минут перед сном покрутить педали. Этот способ подходит тем, для кого физическая нагрузка не будет большим стрессом;

Сделайте растяжку голеней перед сном. Встаньте лицом к стене, обопритесь на нее руками и наклонитесь вперед, чтобы голени растянулись;

Носите обувь с хорошей поддержкой стопы, особенно ближе к пятке. Стелька должна иметь форму, но не должна быть слишком мягкой;

Не подтыкает край одеяла в ногах. Это очень важно. Если будете просовывать стопы под заправленное под матрас одеяло, то стопы вытянутся пальцами вперед. Это провоцирует судороги. В положении лежа на спине пальцы ног должны быть направлены в потолок;

Пейте больше жидкости;

Ограничьте потребление алкоголя и кофеина

Занимайтесь спортом на свежем воздухе или в прохладном помещении. Избегайте жары.

Что делать, чтобы избежать повторения судорг?

Пройдитесь немного по комнате. Потрясите голенями и стопами Лягте на спину, задрав ноги вверх; Направьте на спазмированную мышцу горячий душ и в течении пять минут посидите в горячей ванне; Можно попробовать поводить по спазмированной мышце льдом, завернутым в ткань.

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