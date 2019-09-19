Почему возникают ночные судороги в ногах
Судороги в ногах – это очень болезненное напряжение мышц в голенях и стопах. Они могут нарушать сон человека.
Судороги длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Чем старше люди, тем чаще у них бывают такие судороги. Этим страдают примерно половина людей старше 50 лет, рассказал терапевт Георгий Сапего.
Читайте также: Как быстро остановить судороги ног: эффективные методы
Почему случаются судороги в ногах?
Чаще всего причину найти не удается. К установленным причинам относят:
- Механическую деформацию в ногах. Это может быть плоскостопие или повреждения связок в коленях, когда суставы выворачиваются неестественным образом;
- Длительное пребывание в неудобной позе;
- Ходьба по бетонному полу;
- Нехватка соли при обильном потоотделении или под действием мочегонных;
- Физические упражнения;
- Хронические заболевания вроде диабета или паркинсонизма;
- Побочное действие лекарств;
- Беременность. Иногда в крови беременных женщин снижается уровень магния. Это может приводить к судорогам.
Судороги могут возникать из-за неудобной позы
Как бороться с ночными судорогами?
- Если дома есть велотренажер, то попробуйте несколько минут перед сном покрутить педали. Этот способ подходит тем, для кого физическая нагрузка не будет большим стрессом;
- Сделайте растяжку голеней перед сном. Встаньте лицом к стене, обопритесь на нее руками и наклонитесь вперед, чтобы голени растянулись;
- Носите обувь с хорошей поддержкой стопы, особенно ближе к пятке. Стелька должна иметь форму, но не должна быть слишком мягкой;
- Не подтыкает край одеяла в ногах. Это очень важно. Если будете просовывать стопы под заправленное под матрас одеяло, то стопы вытянутся пальцами вперед. Это провоцирует судороги. В положении лежа на спине пальцы ног должны быть направлены в потолок;
- Пейте больше жидкости;
- Ограничьте потребление алкоголя и кофеина
- Занимайтесь спортом на свежем воздухе или в прохладном помещении. Избегайте жары.
Что делать, чтобы избежать повторения судорг?
- Пройдитесь немного по комнате. Потрясите голенями и стопами
- Лягте на спину, задрав ноги вверх;
- Направьте на спазмированную мышцу горячий душ и в течении пять минут посидите в горячей ванне;
- Можно попробовать поводить по спазмированной мышце льдом, завернутым в ткань.
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Источник: Здоров'я 24
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии