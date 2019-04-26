Почему возникают носовые кровотечения: объяснение врача

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Почему течет кровь из носа
Почему течет кровь из носа / pixabay.com

Вокруг носовых кровотечений существует много мифов и абсурдных теорий. К сожалению, многие из них поддерживают даже врачи.

Например, нарушение венозного оттока из полости черепа и повышение внутричерепного давления. Это абсурд, такой информации нет ни в одном медицинском источнике, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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В чем истинная причина носовых кровотечений?

Местная: травма (включая ковыряние в носу), инородное тело, раздражение слизистой (в том числе сухим или холодным воздухом), аномалия перегородки (например, искривление), воспалительные заболевания ЛОР-органов, аллергический ринит, опухоли носа, частое использование назальных спреев.

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Системная: врожденные и приобретенные нарушения свертываемости крови, изменения сосудистой стенки (например, болезнь рандом Ослера), прием антиагрегантов и антикоагулянтов.

Идиопатическая: пациент обследован от и до, но причина не найдена. С жалобами на носовые кровотечения надо идти не к неврологу, а к оториноларингологу.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровая жизнь
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