Почему возникают пробки в миндалинах и как их лечить

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Почему возникают
Почему возникают / pixabay.com

Пробки в миндалинах – источник неприятностей для многих людей. А для некоторых и источник страха – "а не гной ли это?".

Миндалины выполняют защитную функцию в организме, они являются частью иммунной системы, но не всегда справляются хорошо, рассказала отоларинголог Мария Евдокимова.

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В миндалинах есть каналы – лакуны. Вот в лакунах и могут накапливаться отмершие клетки, слизь и бактерии, формируя казеозные массы, превращающиеся в "казеозные пробки", или в "тонзилолиты".

Тонзилолиты могут быть небольшими и вообще не беспокоить, а могут быть большими, служить причиной неприятного запаха изо рта, и вызвать значительный дискомфорт: боли в горле, затруднения при глотании, увеличение, отека миндалин, а также боли в ушах (редко).

Корки в мигдаликах
Пробки в миндалинах не нужно лечить, если они не мешают

Что вам нужно знать о пробки в миндалинах?

Чаще встречаются у людей с частыми ангинами или хроническим тонзиллитом, но могут быть и у людей без этих проблем. По сути это не совсем гной и сами пробки не вызывают осложнений.

Как их лечить?

  1. Если нет симптомов – лечения не требуется.
  2. Если камни большие и симптомы есть – часто помогает полоскание солевыми растворами (1/4 чайной ложки соли на стакан воды).
  3. Антибиотики могут потребоваться в очень редких случаях, при выраженном воспалении, но обычно они не помогают и не влияют на пробки.
  4. Лучше самостоятельно не выковыривать пробки, это может повредить ткань миндалины.
  5. В редких случаях требуется очистка лакун (промывание) у врача, но, например, в западных странах это очень редко практикуется, только при больших камнях, которые вызывают выраженный дискомфорт и неприятный запах.
  6. Если пробки дают выраженный дискомфорт и вообще ничего не помогает, они образуются снова и снова, вызывают боль и запах, может потребоваться удаление миндалин.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: Здоров'я 24
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