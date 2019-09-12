Почему возникают проблемы с эрекцией

Частичную или полную потерю способности к эрекции и ее достаточно длительному получению называют эректильной дисфункцией. Вместе с ней у мужчины уменьшается либидо, возникает преждевременная эякуляция, или же она задерживается.

Такие ухудшения сексуальной жизни возникают не раз в день после тяжелого рабочего дня, они длятся месяцами.

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Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что эректильная дисфункция касается и физического здоровья, и психического. Поэтому не стоит поспешно ставить на себе крест и думать, что без секса можно прожить или искать новые отношения.

Полная эректильная дисфункция возникает редко – и она есть у мужчин, которым удалили простату. Поэтому в большинстве случаев есть частичная дисфункция.

Ульяна Супрун "Сексуальное возбуждение зависит от работы мозга, гормонов, от того, что человек видит, слышит, чувствует и нюхает, от работы сердца, сосудов и мышц. Что-то из этого может нарушиться, и в результате не наступит должное расширение сосудов в пещеристых телах пениса. Эрекция может ухудшаться с возрастом, но возраст не является причиной, а лечение эректильной дисфункции возможно в любом возрасте".

Поставить диагноз "эректильная дисфункция" может только врач, который собирает свидетельства, жалобы пациента. Проктологи из Британии советуют сначала посетить семейного врача, а затем обращаться к узким специалистам.

Почему возникает эректильная дисфункция

1. Сердечно-сосудистые болезни. Чтобы сосуды смогли расшириться – необходимо выделение оксид азота NO, так же, как и в случае регуляции давления в других сосудах. Поэтому эректильная дисфункция – это один из первых предвестников сердечно-сосудистых болезней.

2. Клиническая депрессия. Депрессивные расстройства у женщин и мужчин сопровождаются изменением либидо и способностью возбуждаться. Чем менее интенсивна сексуальная жизнь, тем хуже становится эрекция и способность ее удерживать.

3. Увеличение простаты. Простата увеличивается с возрастом, но иногда это ощутимо влияет на эрекцию и мочеиспускание. К эректильной дисфункции приводит и простатит – воспаление простаты. Рак простаты случается очень редко и развивается медленно, но не стоит игнорировать дискомфорт и стоит провериться у уролога.

4. ️Лишний вес (индекс массы тела более 25) и диабет 2 типа. Диабет в три раза увеличивает риск развития эректильной дисфункции. Плохую эрекцию вызывают атеросклероз, и гипертензия.



Лишний вес ослабляет эрекцию

5. Висцеральное ожирение. Отложения жира между внутренними органами возникает из-за фермента ароматазы, который превращает тестостерон в эстроген и нарушает баланс холестерина. Все это ухудшает состояние сердца, сосудов, пениса.

6.️ Болезнь Пейрони. При искривлении пениса из-за продольного уплотнения фиброзной ткани эрекция становится болезненной и невозможной.

7. Множественный склероз. При наличии этой болезни постепенно отмирают периферийные нейроны и теряется чувствительность.

8. Хроническая болезнь почек.

9. Гормональные нарушения (гипогонадизм, нарушение работы щитовидной железы, или избыток пролактина из-за опухоли).

10. ️Травмы пениса, позвоночника, простаты, мочевого пузыря или копчика.

11. ️Удаление опухоли мочевого пузыря.

12. ️Куриння. Эта привычка является препятствием полноценного выделения оксида азота, она вовлечена в развитие атеросклероза и болезней периферических сосудов.

13. Алкоголь.

14.️ Недостаток физической активности.

Этот фактор является частью других негативных факторов для эрекции: избыточный вес, курение, сердечно-сосудистые болезни, хотя может и срабатывать как самостоятельная причина.

15. Лекарства.

Препараты, которые принимают при гипертензии

Антиандрогены – лекарства, нейтрализующие действие мужских половых гормонов. Они являются частью терапии рака простаты.

Антидепрессанты являются достаточно распространенной причиной эректильной дисфункции у здоровых мужчин среднего возраста. Но хорошая новость заключается в том, что депрессию в конце концов можно вылечить.

Транквилизаторы и рецептурные седативные средства.

Средства для уменьшения аппетита – то есть те, что принимают в случае ожирения.

Препараты, которыми лечат язву (блокаторы протонной помпы).

16. Психологические факторы.

17. ️Недостаток сна. Недостаточное количество сна повышает тревожность, уменьшает физическую активность.

18. ️Страх, что не будет эрекции, тревожность.

19. ️Чувство вины за свою потенцию или что-то другое (супружеские измены, например).

20. ️Низкая самооценка, жизненный кризис, завышенные ожидания относительно себя или партнерши.

21. ️Стресс из-за сексуальности или жизни в целом.

22. Отсутствие практики. Она может возникать из-за одиночества, плохих отношений, или, например, болезни или менопаузы партнерши.

Ульяна Супрун "Исследования показывают, что во многих случаях эректильная функция может улучшиться без медикаментозных стимуляторов возбуждения, благодаря лечению или предотвращению хронических болезней и наличию гармоничных отношений и досуга. Лишь у небольшой группы пациентов с существенными болезнями сосудов или "хрупким" диабетом плохой прогноз относительно лечения медикаментами и образа жизни".

Поэтому не надейтесь, что таблетка или молодая жена может решить проблему эректильной дисфункции. Стоит устранять причины, которая привели к слабой эрекции и предотвратить их появление.

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