Почему возникают прыщи у взрослых женщин

Акне бывает не только у подростков. Для многих женщин старше 25 лет акне становится настоящей проблемой, которая оказывает сильное влияние на психоэмоциональное состояние и значительно снижает качество жизни.

По разным данным, в той или иной степени акне есть у половины взрослых женщин, рассказала дерматолог Анна Трушина.

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Акне могут начаться в подростковом возрасте и продолжаться во взрослой жизни, могут впервые возникнуть уже во взрослом возрасте, а иногда – быть в подростковом возрасте, а затем пройти, но опять возникнуть через годы.

Часто высыпания у взрослых женщин локализуются в нижней трети лица (подбородок, нижняя челюсть, шея), но могут быть на любом другом участке лица.

Не секрет, что акне зависят от гормонального фона. Примерно 60-70% женщин замечают ухудшение состояния кожи перед началом менструации, это связано с колебаниями уровня андрогенов и изменением соотношения количества тестостерона к эстрогену.



Ухудшение состояния кожи происходит перед менструацией

Акне в сочетании с нарушениями менструального цикла, гирсутизм (повышенная волосатость), выпадением волос (алопеция), бесплодием и другими симптомами могут быть признаком гиперандрогении и требовать дополнительного обследования.

Но все же, у большинства женщин акне не является признаком дисбаланса гормонов, а лишь свидетельствуют о чувствительности рецепторов сальных желез к колебаниям уровней гормонов и их соотношения.

Повышенное содержание инсулина в крови, инсулинорезистентность при ожирении, эндокринные патологии приводят к изменению концентрации инсулиноподобного фактора роста (IGF1), рецепторы к которому также присутствуют в сальных железах, а значит, они могут реагировать на его колебания. IGF1 также непосредственно влияет на кератиноциты (клетки кожи), они активнее "размножаются", что, опять же, может увеличить количество микрокамедонов.

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