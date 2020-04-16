Почему возникли проблемы с поставками лекарств из-за границы

Люди с редкими болезнями и дети с эпилепсией не могут получить необходимые лекарства, которые ранее в Украину импортировали из-за границы. Сейчас над проблемой работают в Минздраве. К ряду проблем, которые годами накапливались в Украине с их поставкой, добавилась и остановка авиасообщения.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, во время утреннего брифинга Минздрава рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Подробнее о болезни Что такое эпилепсия и чем она опасна

Сейчас мы думаем, как вовремя обеспечить людей лекарствами. Многие препараты не зарегистрированы в Украине. Часто родители (детей больных эпилепсией – 24 канал) сами привозили эти лекарства из-за границы,

– рассказал он.

Степанов отметил: сейчас в Украине 20 000 детей, больных эпилепсией. Вопрос завоза препаратов для этой категории, а также и для других, Минздрав пытается решить с импортерами.

"Есть дженерики, которые изготавливают наши производители. Они могут быть альтернативой этим средствам. Проблема обеспеченности импортированными лекарствами заключается, в частности, в отсутствии авиасообщения и разрыве связей с поставщиками. Так происходит во всем мире", – добавил глава Минздрава.

Что такое дженерик?Это непатентованный лекарственный препарат, который является воспроизведением оригинального препарата, на который закончился срок патентной защиты. Может отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ и не только.