24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Почему возникли проблемы с поставками лекарств из-за границы

- Читати новину українською
Таблетки / Иллюстративное фото

Люди с редкими болезнями и дети с эпилепсией не могут получить необходимые лекарства, которые ранее в Украину импортировали из-за границы. Сейчас над проблемой работают в Минздраве. К ряду проблем, которые годами накапливались в Украине с их поставкой, добавилась и остановка авиасообщения.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, во время утреннего брифинга Минздрава рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Подробнее о болезни Что такое эпилепсия и чем она опасна

Сейчас мы думаем, как вовремя обеспечить людей лекарствами. Многие препараты не зарегистрированы в Украине. Часто родители (детей больных эпилепсией – 24 канал) сами привозили эти лекарства из-за границы,
– рассказал он.

Степанов отметил: сейчас в Украине 20 000 детей, больных эпилепсией. Вопрос завоза препаратов для этой категории, а также и для других, Минздрав пытается решить с импортерами.

"Есть дженерики, которые изготавливают наши производители. Они могут быть альтернативой этим средствам. Проблема обеспеченности импортированными лекарствами заключается, в частности, в отсутствии авиасообщения и разрыве связей с поставщиками. Так происходит во всем мире", – добавил глава Минздрава.

Что такое дженерик?Это непатентованный лекарственный препарат, который является воспроизведением оригинального препарата, на который закончился срок патентной защиты. Может отличаться от оригинального препарата по составу вспомогательных веществ и не только.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Лекарства Лечение Новости политики Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 07:40 Препараты, которыми лечат коронавирус
Анастасія Лукашевська
15 апреля 19:40 Что такое пандемия и эпидемия: объясняем разницу на примере коронавируса
Анастасія Лукашевська
15 апреля 17:10 Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
Олександр Бевза
14 апреля 18:17 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
14 апреля 12:02 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька

Новости
Больше новостей