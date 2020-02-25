Почему возвращается депрессия: ученые объяснили причины

Ученые из Швейцарии, Германии и Великобритании научились предсказывать вероятность повторной депрессии после того, как пациент принимает решение.

Об исследовании, опубликованном в JAMA.

Также по теме: В США разрешили употреблять экстази для лечения психической болезни

Предусмотреть рецидив достаточно сложно, но есть факторы, которые повышают вероятность того, что болезнь вернется: например, пережитая в детстве психологическая травма. В новой работе исследователи решили использовать для предсказания рецидива другой показатель – особенности работы системы вознаграждения в мозге.

Как проходило исследование?

В исследовании участвовали 123 пациента с депрессией в ремиссии. В ходе эксперимента добровольцам нужно было оценить усилия, которые они готовы потратить, чтобы получить награду. Тест прошли также 66 участников контрольной группы.



Депрессия связана с отделом вознаграждения / unsplash.com

Пациентов наблюдали еще полгода после того, как они перестали принимать антидепрессанты. Люди с депрессией решали тест немного медленнее, чем участники контрольной группы, а также соглашались тратить гораздо меньше усилий для достижения цели.

Те, к кому в течение полгода вернулась болезнь, дольше раздумывали над тестом.

Результаты исследования

По скорости принятия решения о получении награды ученым удалось правильно определить, произойдет ли у человека рецидив, в двух случаях из трех.

Поскольку система вознаграждения принципиально важна для диагностики и лечения депрессии, в перспективе ее можно будет использовать для предсказания рецидива, считают ученые. Однако, нужны новые исследования, которые подтвердят правдивость метода.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.