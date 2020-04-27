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Почему врачам Киевщины до сих пор не закупили защитную одежду: ответ Степанова

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Защитная одежда для врачей
Защитная одежда для врачей / Getty images

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за закупку средств индивидуальной защиты для врачей, отвечает местная власть.

Минздрав контролирует, что именно и каким образом закупается, ведь средства защиты должны соответствовать стандартам, сказал министр во время брифинга, передает 24 канал

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"Мы начинаем определенную проверку того, что именно закупалось и какого качества. Минздрав еще на прошлой неделе разослал соответствующий запрос в Госадминистрации, чтобы нам сообщили и предоставили информацию по каждому региону, что именно закупалось и куда это поставлялось", – сказал Степанов.

Он сказал, что это необходимо проверять, ведь часто вместо защитной одежды, закупаются костюмы художника.

Справка. Для противодействия коронавирусу Киевский областной совет выделил 76 миллионов гривен. Однако врачам Киевщины закупили только немного больше чем 5 тысяч защитных костюмов и масок.

 

Автор: Юлия Гилей
Теги: Здоровье Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Новости Киева Новости Украины Коронавирус в Украине Медицина
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