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Почему врачам не выплатили обещанное повышение зарплаты: объяснение Степанова

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Врачи уже в ближайшие дни получат обещанные повышения, – Минздрав / uazmi.org

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что правительство уже решило вопрос с выплатой обещанных повышений врачам. Деньги в полном объеме перечислили в регионы за счет медицинской субвенции.

Теперь дело только за местными властями, которые и будут выплачивать зарплаты врачам, рассказал Максим Степанов во время своего брифинга.

К слову Получилось еще меньше: врач-инфекционист показал свою "повышенную" зарплату

Мы надеемся, что местная власть не будет затягивать и в срочном порядке выплатит эти 300% зарплат за март. Речь идет о всех медицинских работниках, работавших с коронавирусом,
– подчеркнул глава Минздрава.

Впрочем он подчеркнул, что здесь нужно разделить такие выплаты на два отдельных вопроса – повышение за март и за все последующие месяцы.

"Этот ресурс был предусмотрен в изменениях в государственный бюджет Украины. Предусмотрено 15,8 миллиарда гривен именно на повышенную зарплату всем медицинским работникам, работающим с коронавирусом", – отметил Степанов.

Министр обещает, что с зарплатами за апрель не получится таких существенных задержек, как с мартовскими. Мол, их перечислят в регионы уже в ближайшие несколько дней после заседания правительства, которое состоится 22 апреля.

Что известно о повышении зарплат врачам?В команде решили повысить зарплаты для врачей и предоставить дополнительные выплаты тем, кто работает с больными коронавирусом. Последние должны были получать зарплату в размере 300%, а все остальные – 200%.

Впрочем так называемым бюджетникам уже начали поступать зарплаты и авансы за март, а врачи обещанного улучшения так и не почувствовали.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Новости Здоровье Зарплата
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