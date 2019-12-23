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Почему вредно заниматься сексом, если не хочется – 18+

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Почему вредно заниматься любовью, если не хочется / Unsplash

Во многих парах женщины до сих пор убеждены в том, что если мужчина хочет секса, а она нет – то надо уступить. Главный двигатель этого убеждения – страх, что если отказывать мужчине, то он сделает это где-то на стороне.

В здоровых отношениях учитываются желания обоих партнеров, рассказывает журналистка и сексолог Мария Арзамасова.

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В большинстве случаев преобладает желание мужчины и почему-то не берется во внимание мнение партнерши, – что у нее нет настроения, устала, болеет, или что у нее депрессия или она после родов.

Если человек каждый раз занимается сексом через "не хочу", то подсознательно начинает воспринимать партнера, как насильника. Женщине плохо, но партнер этого не видит и даже не догадывается, а тем временем у нее накапливается ненависть.

Именно поэтому крайне важно проговаривать с партнером свои проблемы и искать компромиссы. Мужчины способны понять вас и большинство из них не хотят намеренно делать больно любимому человеку.

Часто партнер, когда ему озвучивают проблему, готов оказать поддержку: взять на себя часть обязанностей с ребенком или по дому, предложить помощь психолога в работе с депрессией или стрессом, погладить по голове и пожалеть. Это здоровая реакция, но если человек отреагировал агрессивно, тогда стоит задуматься о будущем этих отношений.

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Как создать настроение для секса

Когда "заел" быт и нет никакого желания заниматься сексом – учитесь создавать настроение. Например, договоритесь о один день в неделю (больше или меньше по вашему желанию), когда вы точно сможете и будете заниматься любовью.

В запланированное время отбрасывайте как можно дальше все проблемы: откладывайте рабочие телефоны, сдавайте детей няням или бабушкам, забудьте о приготовлении еды и идите в ресторан. А уборка – подождет. И не важно, чем вы займетесь – пойдете в кино или на выставку. Главное, что в результате вы оба ляжете в кровать.

Порой бывает, что не хочется куда-то идти, но в итоге было весело. Так и в любви – настройтесь на отличный секс, таким он и будет.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология Секс
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