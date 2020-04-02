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Почему все люди должны носить защитную маску: пояснение Минздрава

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Минздрав рекомендует всем носить маски / Getty Images

Министерство здравоохранения Украины в очередной раз призвало всех людей одевать защитную маску для предотвращения распространения коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что маска не защищает человека от коронавируса, потому что это не средство индивидуальной защиты.

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Однако Минздрав настоятельно рекомендует не заходить в общественные места без защитных масок.

Мы вас всех рассматриваем как потенциально инфицированных. Когда маска на лице, то выделение возбудителя уменьшается и не достигает 1,5 метра. Возбудитель не может выделяться на больше, чем 10-15 сантиметров,
– подчеркнул Ляшко.

Таким образом в случае, если человек уже заражен, но еще об этом не знает, то риск инфицировать других – очень мал.

Виктор Ляшко также обратил внимание на респираторы с клапанами выдоха.

Они защищают только вас, но не выполняют функцию защитной маски. Клапан выдоха быстро и качественно выделяет воздух, который может содержать возбудитель с инфекцией,
– пояснил главный санитарный врач.

Заметим, что по состоянию на утро 2 апреля в Украине уже подтвердили 804 случая заболевания коронавирусом, 20 – умерли, 13 – выздоровели. Правительство продлило карантин до 24 апреля.

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Как использовать маску во время эпидемии / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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