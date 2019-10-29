Почему за наше здоровье отвечают бактерии

Человеческие клетки в нашем организме составляют лишь 43% от общего количества. Остальные – микроскопические колонизаторы. Есть немало данных, которые свидетельствуют, что микробиом связан с распространенными заболеваниями, в частности, с ожирением, диабетом, астмой, пищевой аллергией, воспалением кишечника и головного мозга.

Бактерии обнаружили более трех веков назад. Сначала внимание уделяли тем, что вызвали холеру, тиф, туберкулез. У каждого человека почти уникальный микробиом, определенные микроорганизмы мы наследуем обычно от матери, говорится в статье Мартина Блазера, ученого и профессора Ратгерского университета в Time.

Читайте также: Бактерии влияют на настроение и состояние человека

Микробиом человека

В здоровом человеке присутствуют около 1000 видов бактерий, в основном в кишечнике, где они могут укреплять иммунитет кишечника, синтезировать некоторые витамины, например фолиевую кислоту, витамин K и биотин, также как и растворять вследствие ферментации сложные нерастворимые углеводы.

Бактерии, которые предлагают некоторую выгоду человеку, включают представителей рода Lactobacillus, которые превращают молочные белки в молочную кислоту в кишечнике.

Присутствие бактериальных колоний также препятствует росту потенциально болезнетворных (патогенных) бактерий (обычно через конкурентное исключение), и поэтому некоторые из этих выгодных бактерии даже продаются как пробиотические пищевые добавки.

Микроорганизмы жизненно важны для вашего здоровья. Ваш организм – это не только вы сами.



Бактерии важны для нормального функционирования организма

Как бы тщательно вы не мылись бы, на вашем теле не будет участка, который бы не был покрыт микроскопическими созданиями.

Мы скорее микробы, чем люди

Среди них – бактерии, вирусы, грибы и архее (организмы, которых изначально неправильно классифицировали как бактерии). А наибольшая концентрация этой микроскопической жизни бурлит в темных недрах нашего лишенного кислорода кишечника.

Профессор Роб Найт из Университета штата Калифорния в Сан-Диего отмечает: "Мы скорее микробы, чем люди".

Сначала считалось, что микробы количественно преобладают наши клетки в соотношении 10:1.

Затем было установлено точнее соотношение – 1:1. Сейчас же, если посчитать все клетки, то окажется, что вы человек примерно на 43%,

– говорит профессор Найт.

Но еще большей погрешности ученые подверглись генетическим расчетам.

Геном человека – совокупность генетических инструкций, необходимых для человеческого существа, – состоит из 20 000 указаний, которые называют генами.

Однако если сложить вместе все гены нашего микробиома, то получится поразительная цифра-от двух до 20 миллионов генов микроорганизмов.

Профессор Саркис Мазманьян, микробиолог из Калифорнийского технологического института, утверждает: Мы имеем не только один геном. Гены нашего микробиома-это по сути второй геном, дополняющий наш собственный, человеческий.

По моему мнению, человеком нас делает сочетание собственной ДНК с ДНК микробов в кишечнике,

– говорит ученый.