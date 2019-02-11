Почему за последние 70 лет продолжительность жизни существенно выросла

161 Читати новину українською
Люди начали жить дольше
Люди начали жить дольше / pixabay.com

Эксперты выяснили, что по сравнению с 1950 годом уровень детской смертности сократился в семь раз, а средняя продолжительность жизни возросла на 20 лет.

Средняя продолжительность жизни мужчин выросла с 48 лет до 70,5 лет, и с 53 до 76 лет у женщин. Такие данные опубликовали в специальном выпуске журнала Lancet.

Читайте также: Эликсир молодости: ученые случайно изобрели лекарство от старения

В 1950 году детская смертность составляла около 20% (то есть умирал каждый пятый ребенок в возрасте до пяти лет), а в 2017 году – 3,9%.

Но есть и негативные тенденции. Так, за последние десять лет почти удвоилось количество людей, погибших в ходе военных конфликтов и террористических атак.

тривалість життя

Продолжительность жизни выросла на 20 лет с 1950 года

Также возросло количество болезней, вызванных ожирением. Так, диабет второго типа уносит около миллиона жизней в год, а от болезни почек, связанных с невосприятием инсулина – 500 тысяч.

Смертность от алкогольной и наркотической зависимости возросла с 284 тысяч в 2007 году до 352 тысяч на 2017 год.

Но вместе с тем увеличилось количество работников здравоохранения, расширился охват медицинскими услугами, улучшились гигиена и санитария.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Поздравления с Днем Святого Валентина: лучшая подборка
13 февраля
875
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лечение Долголетия
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
13 февраля 17:30 Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать
Олександр Бевза 181
Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
12 февраля 14:00 Детская урология: на что должны обращать внимание родители мальчиков
Олександр Бевза 303
Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
7 февраля 16:00 Украинцы разработали уникальное приложение для диагностики рака: в чем его особенность
Яніна Ткачук 709
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
6 февраля 12:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 1646
Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
6 февраля 10:30 Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
765
Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
5 февраля 16:20 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
Оксана Вербіцька 990
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук