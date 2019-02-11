Почему за последние 70 лет продолжительность жизни существенно выросла

Эксперты выяснили, что по сравнению с 1950 годом уровень детской смертности сократился в семь раз, а средняя продолжительность жизни возросла на 20 лет.

Средняя продолжительность жизни мужчин выросла с 48 лет до 70,5 лет, и с 53 до 76 лет у женщин. Такие данные опубликовали в специальном выпуске журнала Lancet.

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В 1950 году детская смертность составляла около 20% (то есть умирал каждый пятый ребенок в возрасте до пяти лет), а в 2017 году – 3,9%.

Но есть и негативные тенденции. Так, за последние десять лет почти удвоилось количество людей, погибших в ходе военных конфликтов и террористических атак.

Продолжительность жизни выросла на 20 лет с 1950 года

Также возросло количество болезней, вызванных ожирением. Так, диабет второго типа уносит около миллиона жизней в год, а от болезни почек, связанных с невосприятием инсулина – 500 тысяч.

Смертность от алкогольной и наркотической зависимости возросла с 284 тысяч в 2007 году до 352 тысяч на 2017 год.

Но вместе с тем увеличилось количество работников здравоохранения, расширился охват медицинскими услугами, улучшились гигиена и санитария.

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