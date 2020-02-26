Почему закрывают туберкулезные диспансеры: объяснение фтизиатра
В Украине старая, советская система подхода к лечению туберкулеза. По современным международным стандартам, больных туберкулезом не нужно год держать в изоляции и на стационарном лечении.
Об этом во время брифинга рассказала главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Одесского облсовета Светлана Есипенко.
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Фтизиатрическая служба является одной из старейших в нашей стране. Она была создана еще в 1950 году и с тех пор вовсе не реформировалась под те требования, которые существуют в настоящее время. И она пытается сама себя защитить и навязать обществу.
В нашей стране существует стигма и преувеличение опасности туберкулеза. И эти предрассудки и стереотипы стимулирует и распространяет советская устаревшая система лечения, которая сопротивляется реформам и хочет паразитировать дальше в украинской медицине. Этим она вредит в первую очередь пациенту и всем нам "проедая" миллионы наших с вами денег.
Туберкулезные диспансеры реорганизуют, поскольку они не отвечают современным протоколам лечения / unsplash.com
В 2012 году в области было 1625 противотуберкулезных коек и один противотуберкулезный детский санаторий. Сейчас осталось 480 коек. По словам Есипенко, даже этого много для региона с самым высоким уровнем заболевания туберкулезом в стране.
Для того, чтобы эффективно управлять заведением, нужно применять международные стандарты и поэтому я благодарна международным партнерам, которые начали работу в Украине именно с юго-востока нашей страны, где самый высокий уровень заболеваемости. И как вы видите, у нас нет работников, которые выходят с протестами. Устраивают пикеты, только те, кто не хотят применять международные протоколы работы,
– добавила она.
По словам врача, сейчас происходят манипуляции, противники реформы прикрываются детьми ради своей личной выгоды. И чтобы поддержать свои интересы, они ставят в пример асоциальных личностей. Для сравнения, люди не имеют жилья и болеют туберкулезом – это лишь 8-10% от общего количества.
Так что советская система хочет себя защитить, пациентов закрывают в стационаре на весь период лечения – примерно на 232 дня. Хотя активная и открытая форма туберкулеза длится около 30 дней.
Сейчас часть фтизиатрической службы, не готовила себя к реформе, не может сотрудничать с первичным звеном медицинского обслуживания и не может передать пациента для продолжения лечения семейным врачом. Но пациент в этом не виноват, он такой же, как люди с сердечно-сосудистыми, желудочными и другими заболеваниями. И он так же хочет жить, работать и видеть своих детей.
По данным ВОЗ риск заболеть туберкулезом при контакте с больным составляет 5-10%. К сравнению у кори этот показатель 95%, но почему-то больных туберкулезом все боятся и сторонятся. Это создает для них дополнительное психологическое давление, которое не способствует выздоровлению.
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