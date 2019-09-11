Почему зависимость – это болезнь

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Зависимость – болезнь
Зависимость – болезнь / pixabay.com

Подсчитать, сколько людей страдает зависимостью от чего-либо, невозможно, так как даже под самим этим термином могут подразумевать разные состояния.

В Международной классификации болезней, синдром зависимости описан как группа явлений, которые возникают при неоднократном использовании вещества и включают сильное желание принять наркотик, отсутствие самоконтроля, употребление несмотря на пагубные последствия.– 

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Проще говоря, человек видит перед собой только одну цель и не может думать больше ни о чем другом, пока не достигнет своего, и эта цель - наркотик.

Получается, что зависимость - это состояние, когда человек начинает физически требовать какое-то вещество. То, что часто называют "психологической зависимостью", лучше сформулировать как "страсть" или "аддикция" - эти состояния входят в группу расстройств привычек и влечений и включают, например, клептоманию или потребность в азартных играх.

Людині важко самотужки побороти залежність
Человеку трудно самостоятельно побороть зависимость

Еще бывает, что человек, например, пьет алкоголь в чрезмерных количествах, хотя настоящей зависимости у него нет - тогда ситуация называется злоупотреблением или губительным употреблением. О шопинге, компьютерных играх или постоянном использовании смартфона в МКБ ни слова - пока эти страсти не включены в списки зависимостей или аддикций.

Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала зависимость от видео игр, как расстройство психического здоровья, поэтому, возможно, это расстройство войдет в следующую Международную классификацию болезней.

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Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Психология Наркотики Алкоголь
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