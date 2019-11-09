Почему женщинам труднее бросить курить

Канадские исследователи указали на высокую распространенность тревожности и депрессии у женщин, это может помешать им избавиться от вредной привычки.

Чтобы это выяснить медики изучили истории болезней пациентов клиники, которая помогает бросить курить в Торонто.

Читайте также: О какой психической болезни свидетельствует привычка курить: исследование

Они исследовали 233 пациентов, которые посещали госпиталь с 2008 по 2018 годы. Распространенность тревожности или депрессии составила 41% у женщин, а у мужчин – только 21%.



Женщины используют сигареты для успокоения

Пациенты рассказали, что курят в среднем 18 сигарет в день в течение 37 лет. Две трети имели нарушения липидного обмена. Почти две трети имели высокое кровяное давление, около половины сообщили о заболеваниях сердца, и более четверти имели депрессию или тревожность.

Через шесть месяцев 58 (25%) участников бросили курить, а 68 (29%) сократили количество выкуриваемых сигарет более чем наполовину. Но оказалось, что лечение для женщин было примерно на 50 процентов менее эффективным, чем для мужчин. И они возвращались к курению.

Специалисты это объясняют тем, что женщины также склонны использовать сигареты, чтобы справиться со стрессом в своей жизни. Таким образом, сочетание медикаментозного лечения с поведенческими изменениями может помочь женщинам бросить курить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.