Почему женщины более подвержены венерическим заболеваниям

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) угрожают всем, кто занимается сексом. Но женщинам повезло меньше, чем мужчинам: вероятность заразиться ИППП у них выше, а выявить болезнь сложнее.

Единственный способ защитить здоровье – сдавать анализы каждый раз после секса без презерватива с непроверенным партнером. А иногда – и с проверенным, говорится в статье Гарвардского университета.

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Почему женщины рискуют больше?

Из-за особенностей анатомии. Слизистая влагалища и вульвы тоньше, чем кожа полового члена. Поэтому она чаще травмируется, и микробам легче преодолеть защитный барьер. К тому же, во влагалищи тепло и влажно, это комфортная среда для возбудителей инфекций.

Из-за отсутствия симптомов. Хламидиоз и гонорея у женщин чаще, чем у мужчин, протекают бессимптомно. А внешние проявления сифилиса, герпеса или папилломавирусной инфекции иногда невозможно заметить: женщина не каждый день осматривает влагалище, тогда как мужчина видит свой половой член несколько раз в день.

Из-за того, что ИППП можно спутать с молочницей. Характерные симптомы женских ИППП – зуд и выделения из влагалища – иногда похожи на симптомы молочницы. Это распространенное и безопасное заболевание, вызываемое грибками (в анализах их иногда называют "дрожжами").



Женский организм хуже защищен от венерических заболеваний

Чем может заразиться женщина во время секса и чем это ей грозит?

Гонорея. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появлению спаек, бесплодия, поражение полости рта, глаз, костей, суставов и других органов. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды. Вылечить инфекцию бывает трудно из-за ее устойчивости к антибиотикам.

Трихомониаз. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, во время беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

Хламидиоз. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, поражение глаз, суставов. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

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Генитальный герпес. Вызывает повторяющиеся болезненные высыпания на половых губах, коже промежности и во влагалище, уретре. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды, вирус остается в организме всю жизнь и передается половым партнерам.

Микоплазма гениталиум. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, при беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

Сифилис. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, поражение сердца, аорты, спинного и головного мозга и других органов. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

Папилломавирусная инфекция 16 и 18 типа. Вызывает рак шейки матки, полости рта и ануса.

ВИЧ. Вызывает прогрессирование к СПИДУ, слабость к инфекциям, злокачественные опухоли, при беременности – инфицирование плода.

Гепатит B. Вызывает рак, цирроз, рак печени, при беременности – инфицирование плода.

Гепатит С. Вызывает рак, цирроз, рак печени, при беременности – инфицирование плода.

Важно! Безграмотные врачи говорят, что чем больше у женщины было сексуальных партнеров – тем выше риск бесплодия. Но это не так. Рискуют те, кто практикуют незащищенный секс и не проверяются на ИППП.

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