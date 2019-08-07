Почему женщины более подвержены венерическим заболеваниям

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Венерические заболевания у женщин – почему мужчины болеют реже
Венерические заболевания женщин / pixabay.com

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП) угрожают всем, кто занимается сексом. Но женщинам повезло меньше, чем мужчинам: вероятность заразиться ИППП у них выше, а выявить болезнь сложнее.

Единственный способ защитить здоровье – сдавать анализы каждый раз после секса без презерватива с непроверенным партнером. А иногда – и с проверенным, говорится в статье Гарвардского университета.

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Почему женщины рискуют больше?

Из-за особенностей анатомии. Слизистая влагалища и вульвы тоньше, чем кожа полового члена. Поэтому она чаще травмируется, и микробам легче преодолеть защитный барьер. К тому же, во влагалищи тепло и влажно, это комфортная среда для возбудителей инфекций.

Из-за отсутствия симптомов. Хламидиоз и гонорея у женщин чаще, чем у мужчин, протекают бессимптомно. А внешние проявления сифилиса, герпеса или папилломавирусной инфекции иногда невозможно заметить: женщина не каждый день осматривает влагалище, тогда как мужчина видит свой половой член несколько раз в день.

Из-за того, что ИППП можно спутать с молочницей. Характерные симптомы женских ИППП – зуд и выделения из влагалища – иногда похожи на симптомы молочницы. Это распространенное и безопасное заболевание, вызываемое грибками (в анализах их иногда называют "дрожжами").

Жіночий організм гірше захищений від венеричних захворювань
Женский организм хуже защищен от венерических заболеваний

Чем может заразиться женщина во время секса и чем это ей грозит?

Гонорея. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появлению спаек, бесплодия, поражение полости рта, глаз, костей, суставов и других органов. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды. Вылечить инфекцию бывает трудно из-за ее устойчивости к антибиотикам.

Трихомониаз. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, во время беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

Хламидиоз. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, поражение глаз, суставов. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

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Генитальный герпес. Вызывает повторяющиеся болезненные высыпания на половых губах, коже промежности и во влагалище, уретре. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды, вирус остается в организме всю жизнь и передается половым партнерам.

Микоплазма гениталиум. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, при беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

Сифилис. Вызывает воспаление матки, яичников, маточных труб, брюшной полости, появление спаек, бесплодия, поражение сердца, аорты, спинного и головного мозга и других органов. При беременности – инфицирование плода, преждевременные роды.

Папилломавирусная инфекция 16 и 18 типа. Вызывает рак шейки матки, полости рта и ануса.

ВИЧ. Вызывает прогрессирование к СПИДУ, слабость к инфекциям, злокачественные опухоли, при беременности – инфицирование плода.

Гепатит B. Вызывает рак, цирроз, рак печени, при беременности – инфицирование плода.

Гепатит С. Вызывает рак, цирроз, рак печени, при беременности – инфицирование плода.

Важно! Безграмотные врачи говорят, что чем больше у женщины было сексуальных партнеров – тем выше риск бесплодия. Но это не так. Рискуют те, кто практикуют незащищенный секс и не проверяются на ИППП.

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Теги: Секс Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
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