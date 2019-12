Почему женщины чаще мужчин болеют аутоиммунными заболеваниями

У женщин значительно чаще встречаются аутоиммунные заболевания, чем у мужчин. Например, рассеянный склероз – втрое чаще, а волчанка – в целых девять раз.

Ранее считалось, что виноваты гормоны, однако специалисты предположили, что дело в хромосоме Х, которую женщины получают от отца, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

К теме: Будущие родители смогут выбирать уровень интеллекта для детей

Аутоиммунные заболевания имеют различные симптомы, но кое-что остается общим – иммунитет начинает атаковать своего же хозяина. Из-за этого у человека развиваются различные патологии, появляется воспаление и клетки организма начинают разрушаться.

При рождении, мужчинам от отца достается хромосома Y, а женщинам – Х. Поскольку от матери женщины тоже получают хромосому Х, то для предотвращения дублирования существует механизм деактивации этой хромосомы.



Почему женщины чаще болеют аутоиммунными заболеваниями

С помощью модификации молекулы ДНК блокируется экспрессия определенных генов, из-за чего большинство генов Х-хромосомы "спит". Но около 15% генов могут обойти эту защиту, из-за чего у женщин гены Х экспрессируются активнее, чем у мужчин.

Поэтому механизмы, которые отвечают за функционирование всей этой системы, могут негативно влиять на конкретные функции организма, например на работу иммунитета.

Специалисты провели опыты на мышах и обнаружили кластер из пяти генов, которые были связаны с иммунной системой Х-хромосомой. Этот кластер был более выраженным у самцов, чем у самок. Анализируя экспрессию генов, ученые обнаружили, что хромосома Х инактивировалась у женщин не случайным образом, и обычно это была та хромосома, которая передавалась от родителей.

Дополнительные Х-гены дают женщинам преимущество, ведь из-за этого у них сильнее иммуннитет, однако, очевидно, это не всегда хорошо.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.