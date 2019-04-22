Почему зрачки разного размера

Если вы заметили у себя разный диаметр зрачков (анизокория), то необходимо посетить офтальмолога и невролога.

Врач определит, есть ли другие симптомы (снижение остроты зрения, косоглазие, двоение, двигательные или мозжечковые нарушения), оценит диаметр зрачков на свету и в темноте, реакцию зрачков на свет, а также установит, есть ли расширение зрачка (мидриаз) или сужение зрачка (миоз), рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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Физиологическая анизокория – вариант нормы. Это наиболее распространенная причина. Примерно у 20% людей размер зрачков отличается в пределах 1 мм, например, правый зрачок 3 мм, а левый – 4 мм. При этом зрачки хорошо реагируют на свет, нет дополнительных симптомов (опущение век, двоение, косоглазие). В этом случае не нужно никакого дообследования и лечения.

Офтальмологическая патология (увеит, глаукома, травма) может вызвать анизокорию, поэтому осмотр офтальмолога обязателен.



Зрачки разного размера могут быть признаком серьезного заболевания

Повреждение глазодвигательного нерва. На стороне поражения возникает расширение зрачка, опущение верхнего века, косоглазие, двоение. Расширенный зрачок не реагирует на свет. Невролог обязан установить причину повреждения глазодвигательного нерва (нейропатия, аневризма задней соединительной артерии, поражение среднего мозга и др.).

Синдром Горнера. На стороне поражения происходит легкое опущение верхнего века, сужение зрачка, западение глазного яблока, отсутствие потоотделения на половине лица. Анизокория более заметна в темном помещении, чем в светлом. Причины разнообразны: опухоль гипоталамуса, инсульт, сирингобульбия, травма плечевого сплетения, спинного или головного мозга, рак верхушки легкого и многое другое.

Синдром Ади. Расширенный зрачок плохо реагирует на свет. Обычно синдром имеет доброкачественный характер и может сопровождаться снижением сухожильных рефлексов.

Мигрень и кластерная головная боль. Иногда во время приступа головной боли может быть сужение или расширение зрачка, которое проходит в течение нескольких часов после исчезновения головной боли.

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