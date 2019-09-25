Почему звуки сигнализации и крика такие неприятные для человека

Ни для кого не секрет, что такие звуки как сигнализация или человеческие крики невыносимы для большинства людей. Однако когда исследователи следили за мозговой деятельностью, чтобы выяснить, почему мозг считает эти шумы настолько неприятными, они нашли то, чего не ожидали.

Команда исследователей из Женевского университета и Женевских университетских больниц впервые определили конкретный круг звуков, которые являются "грубыми" и неприятными для человеческого мозга. Они исследовали участки мозга, которые активируются во время этих шумов.

Читайте также: Существует ли "мужской" и "женский" склад ума

Исследователи набрали 15 женщин и 12 мужчин в возрасте от 20 до 37 лет, среди которых и разделили их на группы.

Чтобы понять, когда именно звуки становятся неприятными, исследователи попросили участников оценивать звуки различной частоты по шкале от 1 до 5, где пять значит "невыносимо".

В основном все "невыносимые звуки" были частотой между 40 и 80 Гц в то время, когда звуки с большей или меньшей частотой воспринимались нормально. Стоит отметить, что именно этот диапазон частот используется для сигналов тревоги, туда же относятся детский и взрослый крики.

Эти неприятные звуки человек слышит издалека, и они захватывают наше внимание.

Когда слуховые раздражители повторяются чаще, чем каждые 25 миллисекунд, человеческий мозг воспринимает их как непрерывный шум, который не может игнорировать.

Почему мозг воспринимает плохо именно эти звуки

Когда участники эксперимента слушали звуки частотой до 40 Гц или от 80 Гц, в мозгу активизировалась лишь слуховая кора в верхней височной доле, что является привычным явлением для схемы слуха.

Однако когда участники слышали звуки в диапазоне 40 – 80 Гц, активизировались другие области мозга, что очень удивило исследователей. Эти звуки вызывали активность в миндалине, гиппокампе и инсуле, в частности во всех областях, связанных со слюноотделением, отвращением и болью. Это объясняет, почему для человека слышать такие звуки - невыносимо.

Также исследователи отмечают, что есть много заболеваний, которые демонстрируют нетипичные реакции мозга на звуки в 40 Гц. К ним относятся болезнь Альцгеймера, аутизм и шизофрения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.