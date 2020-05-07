Почти 100 тысяч больных: в Москве наконец додумались ввести масочный режим

С 12 мая жители Москвы будут обязаны вносить маски и перчатки при выходе на улицу. Все, кто не будет этого придерживаться, получат немалый штраф.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также добавил, что говорить о смягчении ограничительных мер в городе пока рано, пишут российские СМИ, передает 24 канал.

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Ранее сообщалось, что "масочный" режим вводится на территории Московской области с 12 мая.

По его словам это делается, чтобы дать возможность большему количеству людей работать.

Мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом частично компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте,

– сказал мэр Москвы.

Штрафы за маски и перчатки

Как заявил министр правительства Москвы Евгений Данчик, за нарушение этих правил штраф в четыре тысячи рублей (около 1500 гривен).

Аналогичную сумму, как сообщалось ранее, придется заплатить жителям Подмосковья, если они появятся в общественных местах без средств защиты.

Ситуация в Москве

Отметим, согласно официальным данным, в российской столице насчитывается 92 тысяч зараженных коронавирусом, 905 человек умерли от последствий COVID-19.

А всего в России более 177 тысяч больных и страна находится на 5 месте по количеству больных в мире.

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