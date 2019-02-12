Почти 300 школ на Львовщине из-за гриппа закрыли на карантин
Уже неделю в классах учебно-воспитательного комплекса села Мшана на Львовщине не слышать детского смеха. Там на вынужденные каникулы из-за гриппа ушли более трехсот школ, потому что треть школьников заболела.
Учителя и директор говорят карантин оправдан. В школе работают только некоторые секции. Хотя каждый класс дезинфицируют и кварцуют специальными лампами.
Читайте также: Из-за гриппа на карантин закрыли школы Николаева и Ивано-Франковска
В сельской амбулатории почти трехтысячного села говорят – с оттепелью пациентов действительно больше. "Каждый день приходят больные, у которых давление или температура. У взрослых, и маленьких детей головные боли и воспаление", – ответила медсестра Ирина Лесив.
В целом на Львовщине из-за гриппа остановили обучение в почти трех сотнях школ и в 22 садах.
Мы провели более 100 вирусологических исследований на выявление циркуляции тех или иных возбудителей, которые вызывают этот род заболеваемости. В 49 случаях обнаружили грипп типа А, который вызывает более тяжелое заболевание. Насколько вы знаете, в этом году в нашей области умерли два человека, у которых был определен грипп этого типа,
– добавил заместитель директора областного лабораторного центра Олег Когут.
Нынешний тип вируса достаточно агрессивен, говорят медики. Часто дает осложнения, особенно пневмонию. Поэтому, если у вас поднялась температура, насморк, кашель и боль в горле – врачи советуют немедленно обращаться за помощью к специалистам.
300 школ закрыли на карантин чрез грипп: видео
В Министерстве здравоохранения отметили, что лучшая профилактика болезни, конечно, прививки, которое защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.
- Высокая температура, которая держится минимум пять дней.
- Лихорадка.
- Головная боль.
- Ломота в мышцах и суставах.
- Общая слабость.
- Потеря аппетита, возможно, тошнота.
- Кашель, который может длиться более двух недель.
- Насморк.
Полезные привычки для профилактики гриппа