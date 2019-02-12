Почти 300 школ на Львовщине из-за гриппа закрыли на карантин

Уже неделю в классах учебно-воспитательного комплекса села Мшана на Львовщине не слышать детского смеха. Там на вынужденные каникулы из-за гриппа ушли более трехсот школ, потому что треть школьников заболела.

Учителя и директор говорят карантин оправдан. В школе работают только некоторые секции. Хотя каждый класс дезинфицируют и кварцуют специальными лампами.

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В сельской амбулатории почти трехтысячного села говорят – с оттепелью пациентов действительно больше. "Каждый день приходят больные, у которых давление или температура. У взрослых, и маленьких детей головные боли и воспаление", – ответила медсестра Ирина Лесив.

В целом на Львовщине из-за гриппа остановили обучение в почти трех сотнях школ и в 22 садах.

Грипп – что это? Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой человек в любом возрасте может заболеть гриппом.

Мы провели более 100 вирусологических исследований на выявление циркуляции тех или иных возбудителей, которые вызывают этот род заболеваемости. В 49 случаях обнаружили грипп типа А, который вызывает более тяжелое заболевание. Насколько вы знаете, в этом году в нашей области умерли два человека, у которых был определен грипп этого типа,

– добавил заместитель директора областного лабораторного центра Олег Когут.

Нынешний тип вируса достаточно агрессивен, говорят медики. Часто дает осложнения, особенно пневмонию. Поэтому, если у вас поднялась температура, насморк, кашель и боль в горле – врачи советуют немедленно обращаться за помощью к специалистам.

300 школ закрыли на карантин чрез грипп: видео

В Министерстве здравоохранения отметили, что лучшая профилактика болезни, конечно, прививки, которое защищает в течение всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Грипп – симптомы Высокая температура, которая держится минимум пять дней. Лихорадка. Головная боль. Ломота в мышцах и суставах. Общая слабость. Потеря аппетита, возможно, тошнота. Кашель, который может длиться более двух недель. Насморк.