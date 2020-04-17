Почти половина больных COVID-19 заразилась от людей без симптомов

44 процента случаев заражения произошли во время передсимптомной стадии или при появлении первых недомоганий у носителя вируса.

К такому выводу пришли ученые из Гуанчжоу, их исследования опубликовал авторитетный медицинский журнал Гуанчжоу Nature Medicine.

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Это означает, что человек, который чувствует себя хорошо, начинает заражать других людей до проявления первых признаков болезни. Так, значительная часть передачи инфекции происходит до первых симптомов.

Поэтому совет медиков носить маски, сокращать контакты и оставаться дома остается хорошим решением для снижения распространения коронавируса.

– Наш анализ показывает, что выделение вируса может начаться за 2-3 дня до появления первых симптомов. После появления симптомов вирусная нагрузка монотонно снижалась.



Коронавирус передается от людей, не имеющих симптомов / unsplash.com

Ученые исследовали историю болезни 94 пациентов с подтвержденным диагнозом и проанализировали выборку из 77 пар, где четко прослеживалось, кто кого заразил.

По их оценке, 44% вторичных случаев были инфицированы во время бессимптомной стадии, когда не соблюдался домашний карантин.

В работе они сравнили клинические данные об обнаружении вируса с данными об инкубационном периоде и последовательные интервалы между передачами инфекции.

В 94 пациентов взяли в целом 414 мазков из горла с момента появления симптомов до 32 суток после начала заболевания. Они обнаружили высокое содержание вируса вскоре после появления симптомов, которое затем постепенно снижалось до предела обнаружения примерно на 21 день. Не было очевидной разницы в количестве вируса по полу, возрастным группам и тяжестью заболевания.

Передача инфекции начиналась примерно за 55 часов до появления симптомов и достигла пика за 16 часов. Инфекционность снижалась в течение семи дней. То есть, человек может начать заражать других за 2-3 дня до появления симптомов.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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