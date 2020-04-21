В Китае почти тысяча людей, которые "выздоровели" от COVID-19, оказались больны

В Китае около тысячи пациентов с COVID-19 ошибочно отнесли к людям, которые уже выздоровели от коронавирусной инфекции.

В Ухане – городе вероятного возникновения и распространения коронавируса из Китая, было выявлено более 900 случаев наличия коронавируса у пациентов, которые ранее считались выздоровевшими. Об этом говорится в новых отчетах Национальной комиссии по здравоохранению Китая, пишет News Week.

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В пятницу количество тех, кто выздоровел в Ухане, составило 47 300 человек. Но в понедельник, 20 апреля, это количество упало до 46 359 человек, то есть на 941 случай меньше.

Количество людей, которые выздоровели по всей стране, также снизилось – с 77 944 в пятницу до 77 084 в понедельник. А в пятницу главный медицинский орган страны сообщал о росте количества смертей от COVID-19 в Ухане на 50%, когда еще 1290 умерших были учтены в официальной статистике.

Эти дополнительные смерти появились после сбора информации, в частности, о людях, которые умерли дома и в тюрьмах.

Важно! 21 апреля материковый Китай сообщил о еще 11 инфицированных COVID-19. Это самый низкий суточный прирост в КНР за месяц.

Статистика распространения COVID-19 в Китае

Официально с начала эпидемии COVID-19 в Китае заразились более 83 тысяч человек.

По обновленным данным 17 апреля, от коронавируса в Китае умерли – 4 635 человек.

Американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США заявило о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, сократив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных случаев от этой болезни.

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