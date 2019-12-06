Почти весь директорат Минздрава во главе с руководительницей – увольняется

Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко заявила о намерениях уволиться из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой.

Речь идет о почти 10 работниках, о таком решении Ирина Литовченко сообщила в Facebook.

Читайте также: С сайта Минздрава исчезли все упоминания о Супрун и ее заместителях

Руководитель директората – самая высокая неполитическая должность в министерстве, следующая после министра и заместителей.

Вчера они перешли границу, которую я для себя ставила. Причина – ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве,

– заявила Ирина Литовченко.

Ирина Литовченко пояснила, что 5 декабря в обед государственный секретарь Минздрава позвонила системным администраторам сайта (одно из госпредприятий Минздрава) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде – новости, фотографии, видео – абсолютно все.

Поручение выполнили. Из-за чего началася волна возмущения в соцсетях.

В 9 вечера, по словам Литовченко, им поступило следующее поручение: разместить на Фейсбуке министерства #антифейк-сообщения якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтирован и все снова работает.

Врач "Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице расскажу правду. Утром это добили "официальным" сообщением о технических работах на сайте, которое повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, какие мы вешали на сайт днем".

Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой факап "плохими государственными служащими".

Литовченко также рассказала о других проблемах, которые были в Минздраве:

Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать ВСЕ протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун, "потому что Зоряна нервничает".

Литовченко рассказала, что новое руководство Минздрава применяет грязные методы воздействия

За 100 дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили на меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, противоречащие друг другу...

Ни разу моя команда не отказалась выполнять свой долг государственных служащих и выполняла все самые бессмысленные задачи.

Заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле – это было бы досадным самоубийством.

Читайте также: Супрун назвала увольнение руководителя НСЗУ возвращением к "совку"

Параллельно министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак и другие.

Литовченко также возмутилась назначением нового секретаря.

На днях нам назначат государственного секретаря, о выигрыше которого на конкурсе было известно еще до его начала. Несмотря на обещания Алексея Гончарука о перезагрузке, обновлении, сильном и честном конкурсе, к нам назначают экс-госслужащего из самого коррумпированного государственного органа".

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.