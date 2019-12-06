Почти весь директорат Минздрава во главе с руководительницей – увольняется
Руководитель директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко заявила о намерениях уволиться из Министерства здравоохранения с практически всей своей командой.
Речь идет о почти 10 работниках, о таком решении Ирина Литовченко сообщила в Facebook.
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Руководитель директората – самая высокая неполитическая должность в министерстве, следующая после министра и заместителей.
Вчера они перешли границу, которую я для себя ставила. Причина – ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве,
– заявила Ирина Литовченко.
Ирина Литовченко пояснила, что 5 декабря в обед государственный секретарь Минздрава позвонила системным администраторам сайта (одно из госпредприятий Минздрава) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде – новости, фотографии, видео – абсолютно все.
Поручение выполнили. Из-за чего началася волна возмущения в соцсетях.
В 9 вечера, по словам Литовченко, им поступило следующее поручение: разместить на Фейсбуке министерства #антифейк-сообщения якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтирован и все снова работает.
Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть очередной свой факап "плохими государственными служащими".
Литовченко также рассказала о других проблемах, которые были в Минздраве:
Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать ВСЕ протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун, "потому что Зоряна нервничает".
Литовченко рассказала, что новое руководство Минздрава применяет грязные методы воздействия
За 100 дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили на меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, противоречащие друг другу...
Ни разу моя команда не отказалась выполнять свой долг государственных служащих и выполняла все самые бессмысленные задачи.
Заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле – это было бы досадным самоубийством.
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Параллельно министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак и другие.
Литовченко также возмутилась назначением нового секретаря.
На днях нам назначат государственного секретаря, о выигрыше которого на конкурсе было известно еще до его начала. Несмотря на обещания Алексея Гончарука о перезагрузке, обновлении, сильном и честном конкурсе, к нам назначают экс-госслужащего из самого коррумпированного государственного органа".
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