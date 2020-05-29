Под Офисом Президента активисты требуют отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Его обвиняют в финансовых махинациях на сумму более 13 миллионов гривен.

Активисты утверждают, что под руководством Степанова было осуществлено несколько закупок с подозрительными результатами тендеров, сообщает 24 канал.

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Причина акции

Активисты обвиняют Степанова в финансовых махинациях по закупкам защитных костюмов для врачей. Речь идет об одноразовых костюмах для медперсонала, которые волонтеры уже некоторое время десятками тысяч поставляют в больницы Украины по цене 250 гривен за единицу.

Одна из организаторов акции и волонтер Инна Иваненко говорит, что свыше 71 тысячи костюмов, которые Минздравзакупил по 480 гривен за штуку, по качеству и всем стандартам такие же, какие покупают волонтеры.

Министр Степанов в своем министерстве закупил защитные костюмы, которые соответствуют точно такому же стандарту, которые покупаем мы, – по 480 грн за штуку одного одноразового костюма. Это переплата более чем вдвое,

– сказала одна из организаторов акции Инна Иваненко.

Детали скандала

Первый тендер на закупку защитных костюмов проводился с участием нескольких компаний. Тогда победила компания, которая предлагала костюмы за чуть более 200 гривен за штуку. Впрочем, на следующий день Минздрав отменил результаты тендера, мол, "компаниям надо доказать международную сертификацию".

В следующий раз выиграла другая неизвестная компания, которая предлагала доставку костюмов из Китая за 478 гривен за единицу. По новым расценкам, за эти деньги можно было купить лишь 71 тысячу костюмов, а не как планировалось ранее (90 тысяч). Интересно, что о компании совсем ничего неизвестно и сколько бы журналисты не пытались с ней связаться в день победы тендера – все напрасно.

По словам министра здравоохранения, переплата является оправданной, ведь заказанные костюмы намного качественнее. Впрочем, представители благотворительного фонда "Пациенты Украины" говорят, что это абсолютно такие же костюмы, которые закупают и они.

Более того, костюмы должны были поступить в Украину еще до 1 мая, но по состоянию на 29 мая до Украины доехало только 30 тысяч.

Активисты утверждают, что Минздрав планирует провести еще одну закупку таких же костюмов. Следовательно, организаторы акции требуют отставки министра здравоохранения.

Подробнее об акции смотрите в видео 24 канала: