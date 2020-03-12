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Под Бердянском стоит судно, у пассажиров которого подозревают наличие коронавируса

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В Бердянском порту остановилось судно, у пассажиров которого подозревают наличие Covid-19. Людей изолировали в каютах.

За пассажирами наблюдают украинские медики. Об этом во время брифинга рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает 24 канал.

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По словам Криклия, судно, на котором заподозрили вспышку коронавирусной инфекции, пришло в Бердянский порт под флагом Коморских островов. пассажиров решили не забирать в инфекционные отделения, а наблюдать за их состоянием непосредственно на судне.

Людей изолировали в каютах. Там осуществляется наблюдение. То есть мы их не забирали ни на какие обсервации или в инфекционные отделения. Они там остаются, но под наблюдением наших медиков,
– заявил Криклий.

Пока неизвестно, есть ли на борту украинцы.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Лечение Бердянск
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