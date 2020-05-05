Под Минздравом протестовали в поддержку пациентов с редкими болезнями: фото

Под Министерство здравоохранения вышли с протестом главы пациентских организаций, которые занимаются украинцами, больными редкими заболеваниями.

Они требуют внести в перечень препаратов для лечения редких болезней те, которые действительно помогают пациентам и не нарушают протоколы лечения. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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Председатель совета "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша отметила, что до сих пор этого не было сделано. Митингующие отметили, что без надлежащего и постоянного лечения пациенты, страдающие от редких заболеваний, не выживут.

То есть будут закупаться самые дешевые лекарства, которые не смогут поддержать пациентов. Если мы не будем иметь лечение, то через 3 месяца принесем сюда не манекены, а гробы наших пациентов, – подчеркнула она.

Также среди требований – приобщить к постоянной рабочей группе Минздрава врачей, которые являются специалистами в лечении орфанных больных.

Справка. Украина официально признает лишь 302 орфанных заболевания из более 6 000 известных, при этом полноценной статистики и данных о всех орфанных больных в стране нет.

Чтобы привлечь внимание чиновников, под здание министерства участники акции принесли 50 картонных силуэтов, которые символизируют орфанных больнымх. Их установили во дворе ведомства.

Протесты под Минздравом: фото 24 канала (Елизаветы Герасимюк)

В Минздраве на протест отреагировали: к митингующим вышла заместитель министра Светлана Шаталова. Она пообещала в ближайшие дни выслушать предложения от пациентских организаций.

"Внести изменения в перечень – это не является тем, что должно заблокировать все закупки государства. Если есть вопросы к предыдущим наработамк, за которые отвечали люди из предыдущей команды – будем их рассматривать", – заверила чиновница.