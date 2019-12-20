Подборка научных фактов об оргазме

Несколько научных фактов об оргазме женщины от ученых помогут вам лучше понимать женский организм и, в частности, оргазм. Итак, действительно ли женщинам сложнее достичь оргазма?

Мнение о том, что женский оргазм редкое и недостижимое явление, можно услышать часто. Хотя с биологической точки зрения почувствовать его женщинам сложнее, чем мужчинам, отмечают ученые.

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95% женщин могут испытывать его благодаря мастурбации. Действительно, женщины чаще сообщают о проблемах с достижением оргазма, но дело не в физиологических проблемах, а в культурных нормах и недостатке сексуального образования.

У женщин бывает оргазм во сне

37% женщин до 45 лет хотя бы раз в жизни испытывали оргазм во сне. Исследования показывают, что дело в сенсорной коре головного мозга, которая и отвечает за реакцию на прикосновения и мысли о них.

Оргазм бывает не сексуального характера

Конечно, оргазм является ответом на сексуальные ощущения и переживания. Впрочем, такие ситуации как турбулентность, стимуляция голеностопного сустава, кормление грудью, роды, прослушивание определенных типов музыки и другие необычные вещи тоже могут вызвать у женщины оргазм.

Оргазм не обязательно является сексуальной событием. Это совокупность нейропсихологических процессов,

– отмечают ученые.

Многие мужчины не знают, был в их партнерши оргазм

Почти половина опрошенных мужчин не могут распознать, был ли оргазм в их партнерши во время секса.

43% мужчин считали, что их жены испытывали оргазм чаще, чем это было на самом деле.

Стимуляция шейки матки может вызвать оргазм

Шейка матки чувствительна, ее стимуляция приводит к оргазму.

Оргазма шейки матки можно достичь, когда женщина действительно возбуждена. Такой оргазм сильно отличается от стимуляции клитора, ведь стимулирует другие нервные системы.

Этот процесс может занять больше времени и практики, однако женщины описывают такие оргазмы, как яркие и полноценные.