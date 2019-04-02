Поддержка многодетных семей и декрет для мужчин: какие новшества ждут украинцев

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В Украине готовят нововведения для родителей в декрете – с 1 апреля выросла помощь многодетным семьям. На третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет ежемесячно будут выплачивать 1 700 гривен.

Кроме этого, планируют ввести дополнительный отпуск для мужчин. Его будут предоставлять сразу после рождения ребенка.

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Отец в декрете – для Украины явление до сих пор непривычное.

Семья Горватов - переселенцы, поэтому такое решение было вынужденным. 4-летняя Софийка каждое утро провожает маму на работу и остается с папой. Уже несколько лет Дмитрий Горват в отпуске по уходу за ребенком.

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Дмитрий Горват с 4-летней Софийкой

Ребенка семье просто не с кем оставить. Детский сад – не выход из-за плотного рабочего графика родителей. Поэтому молодой папа с девочкой с первых минут жизни

Мы были в родзале вместе с женой, в 3 часа все закончилось, а в 6 утра мне пришлось ехать на работу, никого не интересовало: ребенок у тебя, жена или все остальное. Если будет 10-дневный отпуск – это будет большая помощь жене. Мужчина не должен стесняться помыть пол, тарелки или приготовить кушать,
– сказал Дмитрий Горват, который находится в отпуске по уходу за ребенком.

На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект, который предусматривает дополнительный отпуск для отцов новорожденных малышей.

Мужчина с сохранением рабочего места имеет право, написав заявление, получить отпуск сроком до 10 дней, при этом ему сохраняется заработная плата,
– отметил народный депутат Украины Геннадий Кривошея.

Предполагается, что мужчины будут получать сразу после рождения ребенка.

Для многих стран папы в декрете - привычная практика. В Швеции, например, 480 дней оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком делится между обоими родителями. В Украине же рожать стимулируют другим способом: с 1 апреля повышают помощь многодетным семьям.

Каждая многодетная семья получит на 3, 4 и последующих детей до 6 лет ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума на ребенка до 6 лет,
– заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

На такие выплаты в этом году предусмотрели почти 2,5 миллиардов гривен. Чтобы оформить помощь, следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты, говорят в Минсоцполитики. Бумажной волокиты будет много, подозревает юрист и многодетный отец Атаджан Чулиев, который является отцом тройняшек Доминики, Валерии, Амины и их младшей сестренки Малика.

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Многодетная семья Чулиевых

Рожали для себя, поэтому государству спасибо за любую помощь. Другой вопрос – размер. 1700 грн, если я не ошибаюсь, то при нынешнем уровне цен для нашей семьи – три раза сходить за продуктами,
- заявил многодетный отец Атаджан Чулиев.

В Украине ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 860 гривен. Более 10 тысяч выплачивают сразу при рождении. Остальные выплаты - более 41 тысячи в течение трех лет. С сентября 2018 года в роддоме каждой маме вручают "пакет малыша" со всем необходимым в первый год жизни.

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С января 2019 года правительство предоставляет еще и компенсацию на услуги няни. Семья, которая оформила "муниципальную няню", ежемесячно получает свыше 1 600 гривен. Таким образом, говорят чиновники, пытаются спасать Украину от демографического кризиса.

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Автор: Марина Молька
Теги: Здоровье Верховная Рада Законодательство Новости Здоровье Дети и несовершеннолетние Дети Беременность и роды
Источник: 24 канал
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