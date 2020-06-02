Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти украинцев. Поэтому не забывайте хотя бы раз в год посещать кардиолога.

А как к такому подготовиться объяснила кардиолог Мая Кондратенко, пишет 24 канал.

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Один из частых вопросов: надо ли сдать анализы или сделать обследование перед тем, как прийти на прием. Нет, врач сам решит, что назначить.

Но мы живем в реальном мире, и я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев удобнее и экономнее для пациентов принести с собой какие-то результаты,

– сказала врач.

Если вы не можете понять, что с вами, но решили обратиться к кардиологу

Лучше тогда ничего не сдавать. Может оказаться, что вам анализы не нужно сдавать, или, может, вам вообще не к кардиологу (а, например, к неврологу или гастроэнтерологу).

Повышается давление

Тогда будет хорошо, если вы сделаете:

липидограмма (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ТГ). "Я сдавал анализ, и холестерин у меня был хороший" – не подходит! Нужна именно липидограмма;

креатинин;

мочевая кислота

калий, натрий;

глюкоза;

УЗИ сердца;

УЗИ сонных артерий (важное исследование, о котором часто забывают).

Беспокоят перебои в сердце

УЗИ сердца;

ЭКГ;

анализ крови: калий, гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4)

суточный монитор ЭКГ.

Боли в груди (кроме колющих, особенно, если они усиливаются при движении или дыхании)

УЗИ сердца;

ЭКГ.

Общие рекомендации

Будьте готовы к осмотру. Помните, что кардиолог не только меряет давление, но слушает легкие, смотрит ваши ноги и даже может захотеть потрогать живот, поэтому продумайте свой наряд, чтобы вам было комфортно раздеваться.

Если у вас уже есть какие-то обследования и анализы – возьмите с собой. Хорошо бы знать свой вес и рост. Подумайте над вопросами врача и ответами на них. Если у вас проблемы с давлением запишите показатели в течение последней недели.