Многие люди, которые приходят к врачу, не знают с чего начать и тратят драгоценное время приема.

Если вы выполните эти нехитрые приготовления прием пройдет максимально продуктивно, рассказала невролог Ольга Маевская.

Также по теме: Как улучшить работу мозга: советы врача

1. Сформулируйте (можно записать или снять на видео, в некоторых случаях) свои жалобы (что беспокоит, когда началось, чем спровоцировано, из-за чего облегчается и т.д) вплоть до мелочей.

2. Если раньше было что-то подобное и вы проходили обследование, то возьмите их результаты с собой (за последние 3-5 лет, карта из детской поликлиники не требуется).

3. Вспомните все лекарства, которые вы принимаете и запишите их на листочек (это облегчит ситуацию при выборе необходимого лечения).



К приему врача нужно подготовиться / Фото unsplash

4. Есть ли у вас аллергия на лекарственные препараты, напишите их на листке, чтобы в самый ответственный момент не забыть.

5. Не начинайте диалог с врачом по фразы: "Опять хондроз обострился" или "У меня ВСД", оставьте постановку диагноза профессионалу.

6. Продумайте заранее все вопросы, на которые вы хотите получить ответ.

7. Не проходите исследования до консультации с врачом, скорее всего, вы выбросите деньги на ветер и помните, что "скупой платит дважды".