Подготовка к коронавирусу: в Минздраве рекомендуют перенести операции

Министерство здравоохранения призвало областные государственные администрации начать откладывать проведение плановых операций, чтобы была возможность подготовить больницы к вспышке коронавируса.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

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Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко "Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения областных государственных администраций откладывать проведение плановых операций. Чтобы подготовить больницы и, чтобы они не были заполнены в случае возникновения вспышки".

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 28 февраля на коронавирус заболело более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 2700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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