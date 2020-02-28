Подготовка к коронавирусу: в Минздраве рекомендуют перенести операции
Министерство здравоохранения призвало областные государственные администрации начать откладывать проведение плановых операций, чтобы была возможность подготовить больницы к вспышке коронавируса.
Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко во время брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавируса.
Также по теме: Сколько в Украине инфекционных боксов для пациентов с подозрением на коронавирус
Главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко
"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения областных государственных администраций откладывать проведение плановых операций. Чтобы подготовить больницы и, чтобы они не были заполнены в случае возникновения вспышки".
Коронавирус Covid-19: коротко
- По состоянию на 28 февраля на коронавирус заболело более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни более 2700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.
- На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.
- По состоянию на 28 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.
- МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии