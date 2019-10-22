Подкожные прыщи на лице: почему появляются и как лечить

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Как лечить подкожные прыщи
Как лечить подкожные прыщи / pixabay.com

Подкожные прыщи беспокоят многих людей. Они наносят не только эстетический дискомфорт, но и физический. Справиться с этой проблемой не просто.

Чтобы вылечить подкожные прыщи для начала нужно точно установить причину их возникновения, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Почему возникают подкожные прыщи

  1. Вы используете слишком агрессивные средства по уходу за кожей (протираете лицо антисептиками, а также лосьонами со спиртом; умываетесь мылом или ваш очищающее средство – молочко / пенка / гель – подобраны неправильно по типу кожи и т.д.; Недостаточное отшелушивание или оно слишком грубое – скрабы, щетки для лица и т.д.);
  2. В подростковый период возможно высыпание в форме подкожных кист, узлов
  3. "Гормональные акне" – перед наступлением менструации / при гормональных нарушениях в организме
  4. "Возрастные акне" (в большинстве случаев связано со всем вышеперечисленным / плюс с повышенной чувствительностью ваших сальных желез к любому уровню гормонов в организме, зависит от генетики).

Как лечить подкожные прыщи?

  • Никакого спирта на лицо – только точечно или это правильно сформулированная формула лосьонов с кислотами
  • Раз в 10-14 дней отшелушивание кожи с помощью пилингов в домашних условиях: энзимный / кислоты.
  • Кремы для лица. Только по типу кожи, хорошо если в составе также будут кислоты (особенно салициловая для жирной кожи) кремы с кислотами достаточно наносить ежедневно / через день вечером.
  • Внешние лечебные средства. Лучше работают гели с бензоилпероксидом (базирон, Еффезел и др), ретиноиды (Клензит, Дифферин, Акретин т.д.). Первые применяем точечно. Ретиноиды – на все лицо и только вечером. Летом обязательно с защитой от солнца.
  • Также точечно можно использовать масло чайного дерева (5%) при агрессивной реакции кожи на бензоил пероксид, средства на основе серы, ихтиоловую мазь. До 3 раз в день на воспаление.
    Не пытайтесь прокалывать / выдавливать такие высыпания.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология Медицина Лечение Профилактика заболеваний
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