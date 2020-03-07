Подозрение на коронавирус у 6 украинцев не подтвердилось

Результаты тестов на корнавирус у 6 жителей Буковины оказались отрицательными. Ранее они были госпитализированы в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы.

Об отрицательных тестах на коронавирус у жителей Буковины сообщает пресс-центр Черновицкой областной государственной администрации.

Стоит знать Последние новости о коронавирусе в Украине: госпитализировали еще одного человека

Также негативными оказались тесты на коронавирус у 19 человек, которые контактировали с людьми, которые имели подозрения на коронавирус.

Данные с отрицательными результатами тестов поступили с вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве в субботу, 7 марта.

Ранее в тот же день Черновицкая областная госадминистрация сообщала, что с подозрением на коронавирус был госпитализирован еще один мужчина, прибывший из страны, где бушует эпидемия.

Таким образом он пока остается единственным в Черновицкой области, у кого подозревают заболевание.

Что известно о коронавирусе в Украине?

Ранее в Украине завершилась обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из Уханя в Новые Санжары. У никого из них болезнь не проявилась.



По состоянию на 7 марта в Украине есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирус – тоже в Черновцах. Мужчина приехал из Италии, где бушует эпидемия. Жена больного находится в обсервации в военном госпитале. Первые анализы показали, что женщина является здоровой, как и остальные пятеро человек, которые контактировали с мужчиной.

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