Подозрение на коронавирус: украинца с российским паспортом отправят лечиться в ОРДЛО

На территории российской федерации находится мужчина, который недавно вернулся из Китая и у которого обнаружены симптомы коронавируса Covid-19.

Об этом сообщил пресс-центр ООС со ссылкой на данные разведки.

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Больной – гражданин Украины, который незаконно получил паспорт Российской Федерации. По той причине, что мужчина прописан на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО.

Этот человек является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно стал владельцем российского паспорта. Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях,

- сообщили в пресс-центре.

В ближайшее время, из российского города Новошахтинск ожидается передислокация больного с подозрением на коронавирусную инфекцию на неконтролируемый участок украинско-российской границы в районе пункта пропуска "Должанский", а дальше мужчину передадут в одну из больниц на территории ОРДЛО.

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Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 Канала

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