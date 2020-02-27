Подозрение на коронавирус в Черновцах: вскоре появятся результаты анализов

В Черновицкой области госпитализированы два человека с подозрением на коронавирус. Тест на грипп и гриппоподобные заболевания продемонстрировал отрицательный результат, поэтому образцы направили в Центр вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья.

Образцы направили в лабораторию для проверки тест системами на наличие коронавируса, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга Минздраве.

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Виктор Ляшко сказал, что анализ на наличие инфекции проведут 27 февраля. Также Ляшко попросил украинцев воздержаться от путешествий по странам, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Кроме того, Минздрав начал сотрудничество с Министерством инфраструктуры Украины – вскоре в аэропортах и ​​на железнодорожных вокзалах появятся памятки для украинцев, путешествующих за границу. Там будет вся информация о том, какие профилактические меры нужно принимать, чтобы обезопасить себя от заражения возбудителем инфекции.

Что известно о коронавирусе Covid-2019: главное

Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановили авиасообщение со страной.

Вирус распространяется в Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе – там зафиксировали 11 смертей и более 300 зараженных.

За последние сутки от коронавируса умерли два человека во Франции.

По состоянию на 26 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 763 человека. Общее количество инфицированных – 81 тысяча 2 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 30 тысяч человек.

В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 2 украинца заразились лайнере Diamond Princess и одна украинка заразилась в Италии.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они отбывают двухнедельный карантин в обсервации "Новые Санжары".



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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