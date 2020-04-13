Подробно о тестировании на COVID-19 в Украине и особенностях тестов: объяснение Ляшко

Виктор Ляшко рассказал, во всех ли областях Украины есть лаборатории, которые могут делать ПЦР-тесты для выявления коронавируса, и как к процессу тестирования привлечены частные лаборатории. А также объяснил, почему ПЦР-тесты важнее, но и зачем вообще делать экспресс-тесты, если они бывают ошибочными.

Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил в интервью LB.ua .

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Все ли области могут делать ПЦР-тесты

Ляшко сообщил, что на сейчас все области Украины имеют технические возможности, чтобы делать ПЦР-тесты.

Что дополнительно сделано, чтобы обеспечить эффективное тестирование в стране на коронавирус:

Привезено 12 амплификаторов – аппаратов для ПЦР-диагностики, которые увеличивают мощности лабораторий.

К тестированию привлечены частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов.

Амплификаторы возьмут также и у ветеринарных лабораторий.

Среди первых в мире Украина будет привлекать к тестированию на COVID-19 картриджи для аппаратов GeneXpert – это ПЦР-системы для диагностики туберкулеза.

Приезжают дополнительные реактивы: Украина способна выполнить 30 000 тестов в неделю, но собирается расширить эту возможность до 80 000.

Как именно привлечены к тестированию частные лаборатории

Первый вариант – частные лаборатории, имеют ПЦР-системы и сами закупают расходники, делают исследования платно для людей, которые готовы это оплатить. Минздраву они отчитываются обо всех положительных и отрицательных результатах.

Второй вариант – это когда государство передает ПЦР-системы частным лабораториям, и те проводят для государства исследования и сообщают результат.

Какова ситуация с закупкой тестов, произведенных в Украине

По словам Ляшко, организация этого "еще в процессе", ведь "никто не может предоставить нам такое количество образцов, которое нам нужно на централизованных закупках".

Сейчас они закупаются небольшими партиями. Мы дали деньги нашим лабораториям, и они покупают по мере необходимости. А мы централизованно обеспечиваем поставки реактивов – китайских и корейских,

– пояснил Ляшко

Вообще есть 5 производителей в Украине, которые разработали тест-системы. Но подтверждение качества пока получили только 2.

Как подтверждают эффективность тест-систем: "Первых 5 положительных и 10 отрицательных результатов передают в нашу референс-лабораторию, и она подтверждает качество проведенных исследований".

Зачем нужны экспресс-тесты

У Ляшко спросили, зачем нужны экспресс-тесты. Ведь они, мол, показывают результат лишь на 5 – 7 день болезни, а иногда и ошибаются. Замминистра пояснил:

Многие страны использует экспресс-тесты. И здесь речь идет не так об обнаружении вируса, как о сортировке и послеэпидемиологическом срезе.

Например, можно прийти после эпидемии и протестировать экспресс-тестами людей в каком-то определенном населенном пункте, где была вспышка коронавируса. Допустим, в Монастыриске.

Тесты покажут, кто переболел бессимптомно или с легким течением болезни. И это позволит сделать определенные выводы:

Насколько наша система эпиднадзора вовремя выявляет случаи заболевания,

Сколько пропускает случаев,

Смоделировать реальную картину распространения коронавируса, которая могла бы быть в Украине

ПЦР-тесты для выявления больных COVID-19 – важнее

Действительно, экспресс-тестам сразу доверять нельзя – ведь антител в крови может еще и не быть на этом этапе заболевания.

Врачи и лаборанты иногда предпочитают быстрые тесты, потому что им так удобнее, чем брать образец и отправлять на ПЦР. Но мы за это жестко наказываем и говорим: даже при отрицательном результате экспресс-теста все равно надо брать материал и доставлять его в вирусологическую лабораторию на ПЦР-диагностику,

– пояснил Виктор Ляшко.

С другой стороны, если экспресс-тест показал положительный результат, то это уже основание для определенного клинического решения – например, транспортировки больного в больницу, где ему будут оказывать медицинскую помощь правильно.

Об изменении алгоритмов тестирования

МОЗ изменило методы тестирования – теперь тестируют также и всех пациентов с пневмониями.

Любые из трех симптомов – лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание – это уже основания для того, чтобы отправить человека на тестирование,

– отметил Ляшко.

Всех, кто вернулся из-за рубежа, не тестируют – их отправляют на обсервацию на 14 дней.

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировали у 2777 человек умерли 83, выздоровели 89.