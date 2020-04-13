Подробно о тестировании на COVID-19 в Украине и особенностях тестов: объяснение Ляшко
Виктор Ляшко рассказал, во всех ли областях Украины есть лаборатории, которые могут делать ПЦР-тесты для выявления коронавируса, и как к процессу тестирования привлечены частные лаборатории. А также объяснил, почему ПЦР-тесты важнее, но и зачем вообще делать экспресс-тесты, если они бывают ошибочными.
Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил в интервью LB.ua.
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Все ли области могут делать ПЦР-тесты
Ляшко сообщил, что на сейчас все области Украины имеют технические возможности, чтобы делать ПЦР-тесты.
Что дополнительно сделано, чтобы обеспечить эффективное тестирование в стране на коронавирус:
- Привезено 12 амплификаторов – аппаратов для ПЦР-диагностики, которые увеличивают мощности лабораторий.
- К тестированию привлечены частные лаборатории и лаборатории медицинских университетов.
- Амплификаторы возьмут также и у ветеринарных лабораторий.
- Среди первых в мире Украина будет привлекать к тестированию на COVID-19 картриджи для аппаратов GeneXpert – это ПЦР-системы для диагностики туберкулеза.
- Приезжают дополнительные реактивы: Украина способна выполнить 30 000 тестов в неделю, но собирается расширить эту возможность до 80 000.
Как именно привлечены к тестированию частные лаборатории
- Первый вариант – частные лаборатории, имеют ПЦР-системы и сами закупают расходники, делают исследования платно для людей, которые готовы это оплатить. Минздраву они отчитываются обо всех положительных и отрицательных результатах.
- Второй вариант – это когда государство передает ПЦР-системы частным лабораториям, и те проводят для государства исследования и сообщают результат.
Какова ситуация с закупкой тестов, произведенных в Украине
По словам Ляшко, организация этого "еще в процессе", ведь "никто не может предоставить нам такое количество образцов, которое нам нужно на централизованных закупках".
Сейчас они закупаются небольшими партиями. Мы дали деньги нашим лабораториям, и они покупают по мере необходимости. А мы централизованно обеспечиваем поставки реактивов – китайских и корейских,
– пояснил Ляшко
Вообще есть 5 производителей в Украине, которые разработали тест-системы. Но подтверждение качества пока получили только 2.
Как подтверждают эффективность тест-систем: "Первых 5 положительных и 10 отрицательных результатов передают в нашу референс-лабораторию, и она подтверждает качество проведенных исследований".
Зачем нужны экспресс-тесты
У Ляшко спросили, зачем нужны экспресс-тесты. Ведь они, мол, показывают результат лишь на 5 – 7 день болезни, а иногда и ошибаются. Замминистра пояснил:
- Многие страны использует экспресс-тесты. И здесь речь идет не так об обнаружении вируса, как о сортировке и послеэпидемиологическом срезе.
Например, можно прийти после эпидемии и протестировать экспресс-тестами людей в каком-то определенном населенном пункте, где была вспышка коронавируса. Допустим, в Монастыриске.
Тесты покажут, кто переболел бессимптомно или с легким течением болезни. И это позволит сделать определенные выводы:
- Насколько наша система эпиднадзора вовремя выявляет случаи заболевания,
- Сколько пропускает случаев,
- Смоделировать реальную картину распространения коронавируса, которая могла бы быть в Украине
ПЦР-тесты для выявления больных COVID-19 – важнее
Действительно, экспресс-тестам сразу доверять нельзя – ведь антител в крови может еще и не быть на этом этапе заболевания.
Врачи и лаборанты иногда предпочитают быстрые тесты, потому что им так удобнее, чем брать образец и отправлять на ПЦР. Но мы за это жестко наказываем и говорим: даже при отрицательном результате экспресс-теста все равно надо брать материал и доставлять его в вирусологическую лабораторию на ПЦР-диагностику,
– пояснил Виктор Ляшко.
С другой стороны, если экспресс-тест показал положительный результат, то это уже основание для определенного клинического решения – например, транспортировки больного в больницу, где ему будут оказывать медицинскую помощь правильно.
Об изменении алгоритмов тестирования
МОЗ изменило методы тестирования – теперь тестируют также и всех пациентов с пневмониями.
Любые из трех симптомов – лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание – это уже основания для того, чтобы отправить человека на тестирование,
– отметил Ляшко.
Всех, кто вернулся из-за рубежа, не тестируют – их отправляют на обсервацию на 14 дней.
Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировали у 2777 человек умерли 83, выздоровели 89.
Разница между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала