Подростки доверяют блогерам больше, чем официальным СМИ

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Подростки не доверяют традиционным СМИ
Подростки не доверяют традиционным СМИ / pixabay.com

Доверие к медиа снижается. Оказалось, что подростки доверяют ютуберам больше, чем профессиональным журналистам.

Это показал опрос, проведенный компаниями SurveyMonkey и Common Sense Media среди тысячи тинейджеров.

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Около 75% респондентов от 13 до 17 лет признают, что важно быть в курсе мировых событий, но большая часть из них узнают новости из ютуба и соцсетей.

60% доверяют знаменитостям и блогерам, как источнику новостей. Еще 40% отметили, что блогеры "в целом передают факты объективно".

Молодь переважно дізнається новини з соцмереж
Молодежь в основном узнает новости из соцсетей

Эксперты отмечают, что на ютубе и других платформах с пользовательским контентом процветают фейк-ньюс и теории заговора, и подростки склонны к манипуляциям.

В одном из предыдущих исследований подростки быстрее, чем старшее поколение распознали фальшивые новости. За время эксперимента фейки опубликовали 11% пользователей старше 65 лет и лишь 3% респондентов от 18 до 29 лет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Психология Дети
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