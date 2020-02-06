Подсчитали, какие шансы на внезапную смерть у детей, чья мама пила и курила при беременности
Беременные женщины, которые курят сигареты и употребляют алкоголь во время беременности, значительно повышают риск внезапной младенческой смертности.
После третьего триместра беременности злоупотребление алкоголем и табаком повышает риск внезапной смертности ребенка в 12 раз, пишет The Lancet.
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Если же женщина только курит, риск внезапной смертности младенца поднимается в 5 раз, а если часто выпивает – в 4 раза.
Прежде чем сделать такие выводы, исследователи наблюдали за первым годом жизни детей более 10 тысяч женщин.
Соответственно, ученые наблюдали как и за теми женщинами, которые не избавились от вредных привычек во время беременности, так и за теми, которые вели здоровый образ жизни.
Наши результаты свидетельствуют о том, что комбинированное действие алкоголя и табака в разы поднимает риск детской внезапной смерти,
– сказала одна из авторов исследования Эми Эллиотт.
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