Подсчитали, сколько людей могут умереть из-за коронавируса

Одно исследование показало, что даже при лучшем сценарии жертвами коронавируса станут 15 миллионов человек, а глобальный ВВП сократится на 2,4 триллиона долларов.

Эту модель составили эксперты Австралийского национального университета. В целом они разработали 7 сценариев развития COVID-19 за пределами Китая от самого благоприятного до тяжелого, пишет Business Insider.

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Седьмой сценарий показывает глобальное влияние пандемии, которая возвращается ежегодно. Это будет особенно трудно. Этот вариант возможен, если ученые не смогут быстро разработать эффективную вакцину, или вирус будет постоянно мутировать.



Коронавирус серьезно повлияет на мировую экономику / Getty imagies

Но даже при самом благоприятном сценарии, по мнению австралийских ученых, смертность от вируса составит 15 миллионов человек, а глобальный ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов.

Модель основана на пандемии гриппа в Гонконге в 1968 году, от которой умерло около 1 миллиона человек. Мрачный сценарий развития эпидемии опирается на печально известную испанку, которая уничтожила до 50 миллионов человек в 1918-1920 годах.

Если все пойдет по этому сценарию, то глобальный ВВП потеряет не менее 9 триллионов долларов, а смертность может составить 68 миллионов человек.

Коронавирус Covid-19: коротко

По состоянию на 5 марта коронавирусом заболели более 95 тысяч человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни более 3200 человек, выздоровели – более 50 тысяч человек.

На протяжении минувших дней вирус быстро распространился по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки.

По состоянию на 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса Covid-19.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они 2 недели проведут в обсервации.

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в страны, в которых зафиксировали вспышку коронавируса.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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