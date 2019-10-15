Три самые популярные растительные масла и их свойства

Мы заправляем им салаты, жарим с его помощью мясо и блины, добавляем к выпечке, а еще потребляем в лечебных целях. Это растительное масло, давно поселившееся на полках наших кухонь. Однако не всем доподлинно известно, как правильно применять такое пищевое масло.

"Здоровье24" пообщались с диетологом Анной Корнейчук. Мы выбрали три масла, которые наиболее популярны среди украинских покупателей: подсолнечное, оливковое и льняное, – и готовы рассказать, чем богато каждое из них, и советуем, как использовать их в кулинарии.

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Какими способами добывают масло?

Однако перед этим ответим себе на вопрос: "Как масло добирается к магазинным стеллажам в привычном нам виде?" По словам нашей собеседницы, его получают тремя способами: холодным и горячим отжимами, а также с помощью экстрагирования (разделения смеси растворителем). "Наиболее ценные свойства имеет жидкость, семена которой отжали специальными прессами, потом полученному дали настояться, отфильтровали и расфасовали. Это холодная механическая обработка.

Во время горячей же смесь семян подвергается температуре 100-120 градусов, что существенно снижает количество полезных веществ в пищевом масле, но предоставляет ему такой желанный аромат и вкус.

Наиболее химическим методом обработки является экстракционный, то есть, когда для производства масла используют органические растворители, например, гексан или бензин. На выходе мы получаем жидкость без вкуса, запаха и осадка, а заодно без пользы для организма", – говорит Анна Корнейчук.



Масло можно получить тремя способами: холодным и горячим отжимами, а также экстрагированием / Pixabay

Рафинированное или нерафинированное?

Часть добытого масла очищают. Делают это в несколько этапов: от механического и гидратации до отбеливания и замораживания. Именно такой вид этого пищевого масла называют рафинированным. "Во время рафинирования масло хоть и теряет большинство питательных веществ, однако становится чище опасных. На нем рекомендуют жарить. Нерафинированным же лучше заправлять салаты. Ведь когда вы льете такое ​​на сковородку и включаете огонь, через несколько минут оно пенится и дымит", – советует диетолог.



А нна Корнейчук говорит, что заправлять салаты стоит нерафинированным маслом / Pixabay

Подсолнечное масло

Именно этот вид масла является фаворитом среди украинских хозяек. Наша собеседница считает, что полезными веществами оно хоть не бедно, но имеет предостережения относительно его частого употребления. "Подсолнечное масло богато витамином Е, а еще содержит линолевую кислоту, которая относится к незаменимым жирным кислотам (строение клеток и тканей, их нормальное функционирование). Однако в нем слишком много Омега-6 и практически нет Омега-3. А поскольку в рационе современного человека Омега-6 и так много, то постоянное употребление продуктов с этими кислотами может приводить к преждевременному старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний", – делится она.



Подсолнечное масло богато витамином Е, однако в нем почти нет Омега-3 / Pixabay

Оливковое масло

Оливковое масло – важный компонент средиземноморской диеты, которая признана одной из самых эффективных в мире. О полезных свойствах этого вида пищевого масла говорят давно и не зря. "Оно снижает уровень "плохого" холестерина в организме, укрепляет сосуды, делая их более эластичными, а также уменьшает риск возникновения злокачественных опухолей", – отмечает диетолог.

Еще она рекомендует покупать оливковое масло премиум-класса Extra-virgin olive oil, которое получили методом отжима. "Его кислотность не должна превышать 0,8%, бутылка должна максимально защищать жидкость от солнечного света, а срок хранения масла должен превышать 18 месяцев", – резюмирует Анна Корнейчук.



Максимальный показатель кислотности оливкового масла – 0,8% / Pixabay

Льняное масло

Лидером по содержанию жирных кислот Омега-3 является льняное масло. Их в этой жидкости – более 50%! "Поэтому благодаря этому оно уникально. Использование такого пищевого масла помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, диабет, а еще нормализует работу всей пищеварительной системы. Льняное масло в открытой бутылке нужно хранить только в холодильнике, не более 3-4 недель. И, конечно, не жарьте на нем, ведь при высокой температуре оно мгновенно окисляется", – говорит диетолог.



Больше всего Омега-3 – в льняном масле! / Pagan.com:

Растительное масло натощак и другие его виды

Наверное, вы знаете людей, которые потребляют по крайней мере по одной чайной / столовой ложке масла в день перед завтраком или иным приемом пищи. Мол, для укрепления здоровья. "Принимать его натощак или нет, решает ваш врач. Ведь, с одной стороны, так вы запускаете в работу печень и желчный пузырь. С другой же – активный выброс желчи может усилить уже имеющиеся болезни желудочно-кишечного тракта", – отмечает диетолог. Кроме этого, Анна Корнейчук советует нашим читателям обратить внимание на другие, не менее питательные растительные масла: конопляное, тыквенное, кунжутное, грецкого ореха.



Если пьем ложку масла натощак, то "заводится" наша печень, однако увеличиваются выделения желчи / Pixabay

А какое масло для приготовления блюд и как используете вы? Пишите в комментариях.

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